Женщина, обналичившая большую часть материнского капитала, получила условный срок

В Похвистневском районе суд рассмотрел уголовное дело Ольги Исаевой. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат из средств материнского капитала, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по результатам прокурорской проверки. 26 марта 2012 г. она обратилась в Управление Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, указав ложные сведения о том, что материнский капитал — 374 920 руб. будет потрачен на улучшение жилищных условий.

После перечисления денег большую часть суммы — более 274 тыс. руб. Исаева обналичила при помощи третьих лиц и потратила на иные цели.

Суд назначил женщине полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.