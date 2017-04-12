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Самарец стал фигурантом уголовного дела, повторно сев за руль пьяным

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Демократическая Промышленного района Самары сотрудники ДПС ГИБДД за нарушение остановили иномарку под управлением 36-летнего безработного местного жителя. Исходивший от автомобилиста ярко выраженный запах спиртного позволил инспекторам предположить, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке по базе данных ГИБДД полицейские выяснили, что остановленный водитель по приговору мирового судьи Октябрьского района Самары лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В этот раз ситуация повторилась. Мужчина вновь отказался от медосвидетельствования, в отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

В настоящее время в отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ведется следствие.

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