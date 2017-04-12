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Общество

Автопробег "Уникальная глубинка. На Запад!" успешно финишировал в Тольятти

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авторы проекта за девять дней дней проехали более сорока пяти городов и поселков Поволжья и Северо-Запада России и поучаствовали в работе медиафорума Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Фото: ФОТО АВТОРА

Участники автопробега посетили пять музеев и мемориалов, пообщались с местными жителями Торбеево, Твери, Валдая, Санкт-Петербурга, Всеволожска. На спидометре Lada Vesta (с AMT), которую для столь непростого тест-драйва тольяттинцам предоставил Волжский автомобильный завод, была зафиксирована отметка в 4700 километров

Дорога туда и обратно заняла шесть дней. Этого времени было достаточно, чтобы понять, где самые худшие дороги, и как живут люди российской глубинки на Северо-западе нашей страны.

Мордовский комфорт, столкновение истории и культуры в Твери, мемориал воинам, погибшим в Демянском котле в годы Великой Отечественной, столетняя мостовая дорога в деревне Лужно, музей колоколов в городке Валдай, разговор с пожилой смотрительницей музея в день трагедии в метро Санкт-Петербурга - все это станет основные темой для репортажа, который мы опубликуем в ближайшие дни.

Напомним, автопробег "Уникальная глубинка. Бросок на Запад!" стартовал 29 марта, 1 апреля его участники прибыли в Санкт-Петербург. Официальное завершение автопробега и его подробности будут объявлены в прямом эфире радио "Голос Тольятти" в пятницу, 14 апреля.

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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Евгений Чернов 27 марта 2017 11:47 Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

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Знатный экземпляр!

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