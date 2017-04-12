Автопробег "Уникальная глубинка. На Запад!" успешно финишировал в Тольятти

Авторы проекта за девять дней дней проехали более сорока пяти городов и поселков Поволжья и Северо-Запада России и поучаствовали в работе медиафорума Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Участники автопробега посетили пять музеев и мемориалов, пообщались с местными жителями Торбеево, Твери, Валдая, Санкт-Петербурга, Всеволожска. На спидометре Lada Vesta (с AMT), которую для столь непростого тест-драйва тольяттинцам предоставил Волжский автомобильный завод, была зафиксирована отметка в 4700 километров

Дорога туда и обратно заняла шесть дней. Этого времени было достаточно, чтобы понять, где самые худшие дороги, и как живут люди российской глубинки на Северо-западе нашей страны.

Мордовский комфорт, столкновение истории и культуры в Твери, мемориал воинам, погибшим в Демянском котле в годы Великой Отечественной, столетняя мостовая дорога в деревне Лужно, музей колоколов в городке Валдай, разговор с пожилой смотрительницей музея в день трагедии в метро Санкт-Петербурга - все это станет основные темой для репортажа, который мы опубликуем в ближайшие дни.

Напомним, автопробег "Уникальная глубинка. Бросок на Запад!" стартовал 29 марта, 1 апреля его участники прибыли в Санкт-Петербург. Официальное завершение автопробега и его подробности будут объявлены в прямом эфире радио "Голос Тольятти" в пятницу, 14 апреля.