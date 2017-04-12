С 1 мая школьные электронные дневники можно будет увидеть только через код доступа к порталу госуслуг

С 1 мая использование школьных электронных дневников, получение домашних заданий в электронном виде и другие сервисы "Портала образовательных услуг" (АСУ РСО) будут доступны только через код доступа к порталу государственных и муниципальных услуг.

Сообщается, что новые правила призваны усилить защиту персональных данных родителей при получении данных электронных услуг.

Чтобы получить учетную запись в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) и, соответственно, начать пользоваться порталом госуслуг, жителям региона необходимо зарегистрироваться на портале и подтвердить свою учетную запись. Для этого необходимо с паспортом и СНИЛС обратиться в отделение многофункционального центра "Мои документы" (МФЦ) или отделения Пенсионного фонда РФ (список адресов доступен по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/help/address).