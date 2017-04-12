В с. Воскресенка под Самарой половодье подтопило пять приусадебных участков

Во вторник, 11 апреля, сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области установили, что в с. Воскресенка Волжского района, которое находится в низине, сошедшими с полей талыми водами подтоплены пять приусадебных участков, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

По данным чрезвычайной службы, это сезонное явление и вода может сойти уже через два-три дня.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что подтоплений жилых строений нет. Эвакуация жителей не проводилась и не планируется.