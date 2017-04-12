В Самаре открывается выставка-ярмарка "Дачный сезон"

Весна и лето — это время, когда городские жители с удовольствием отправляются на природу. Самые счастливые едут на дачу! Специально для любителей такого отдыха в ВК "Экспо-Волга" с 12 по 15 апреля состоится выставка-ярмарка "Дачный сезон".

Свою продукцию представят ведущие плодопитомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов, а также компании, специализирующиеся на строительстве и возведении дачных домов, бань и бурении скважин.

Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов. Среди участников выставки — "Жигулевские сады", Союз садоводов России, "Садовый центр Веры Глуховой", компания "Сады Приволжья", садовый центр "Зеленая страна".

Посетителей выставки ждут увлекательные мастер-классы. Крупные российские и зарубежные производители, а также специалисты частных производств поделятся своим опытом.

В среду, 12 апреля, на выставке "Дачный сезон" будет проходит Школа садоводов от "Союза садоводов России". Автор и ведущая программы "Дачный мир" телеканала "ТЕРРА — РЕН ТВ", начальник отдела флоры ботанического сада СГАУ, кандидат биологических наук Ирина Рузаева проведет мастер-класс "Подготовка дачи к летнему сезону".

В среду и четверг, 12 и 13 апреля, будут проходить мастер-классы от ведущих специалистов ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады". Среди заявленных тем "Новинки селекции семечковых культур", "Обрезка плодового дерева. Прививка", "Как правильно выбрать посадочный материал и сорта клубники и малины" и "Выращивание смородины. Сорта". Кроме того, на выставке "Дачный сезон" ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" будет работать консультационный центр для всех желающих. Опытные сотрудники центра ответят на вопросы посетителей об и уходе за плодовыми и ягодными культурами.

На протяжении всех дней выставки будет действовать Агрономическая лаборатория, где любой желающий сможет проверить почву со своего участка на кислотность и содержание солей.