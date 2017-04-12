В Самаре открывается выставка-ярмарка "Дачный сезон"

Весна и лето — это время, когда городские жители с удовольствием отправляются на природу. Самые счастливые едут на дачу! Специально для любителей такого отдыха в ВК "Экспо-Волга" с 12 по 15 апреля состоится выставка-ярмарка "Дачный сезон".
Свою продукцию представят ведущие плодопитомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов, а также компании, специализирующиеся на строительстве и возведении дачных домов, бань и бурении скважин.
Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов. Среди участников выставки — "Жигулевские сады", Союз садоводов России, "Садовый центр Веры Глуховой", компания "Сады Приволжья", садовый центр "Зеленая страна".
Посетителей выставки ждут увлекательные мастер-классы. Крупные российские и зарубежные производители, а также специалисты частных производств поделятся своим опытом.
В среду, 12 апреля, на выставке "Дачный сезон" будет проходит Школа садоводов от "Союза садоводов России". Автор и ведущая программы "Дачный мир" телеканала "ТЕРРА — РЕН ТВ", начальник отдела флоры ботанического сада СГАУ, кандидат биологических наук Ирина Рузаева проведет мастер-класс "Подготовка дачи к летнему сезону".
В среду и четверг, 12 и 13 апреля, будут проходить мастер-классы от ведущих специалистов ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады". Среди заявленных тем "Новинки селекции семечковых культур", "Обрезка плодового дерева. Прививка", "Как правильно выбрать посадочный материал и сорта клубники и малины" и "Выращивание смородины. Сорта". Кроме того, на выставке "Дачный сезон" ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" будет работать консультационный центр для всех желающих. Опытные сотрудники центра ответят на вопросы посетителей об и уходе за плодовыми и ягодными культурами.
На протяжении всех дней выставки будет действовать Агрономическая лаборатория, где любой желающий сможет проверить почву со своего участка на кислотность и содержание солей.
Последние комментарии
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А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.