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Литература Культура

В галерее "Виктория" состоится фестиваль книг с презентацией романа и арт-викториной

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 апреля, в 16.00, в галерее "Виктория" на Некрасовской, 2 начнется фестиваль книг, сообщила пресс-служба галереи.

В программе — разговор о книгах в рамках проекта "Круг общения", мастер-класс по коллажу, презентация нового романа Андрея Олеха, арт-викторина и книжная барахолка, где можно будет купить книги по искусству и культуре.

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