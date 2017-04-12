В галерее "Виктория" состоится фестиваль книг с презентацией романа и арт-викториной

В субботу, 15 апреля, в 16.00, в галерее "Виктория" на Некрасовской, 2 начнется фестиваль книг, сообщила пресс-служба галереи.

В программе — разговор о книгах в рамках проекта "Круг общения", мастер-класс по коллажу, презентация нового романа Андрея Олеха, арт-викторина и книжная барахолка, где можно будет купить книги по искусству и культуре.