В галерее "Виктория" состоится фестиваль книг с презентацией романа и арт-викториной

В субботу, 15 апреля, в 16.00, в галерее "Виктория" на Некрасовской, 2 начнется фестиваль книг, сообщила пресс-служба галереи.
В программе — разговор о книгах в рамках проекта "Круг общения", мастер-класс по коллажу, презентация нового романа Андрея Олеха, арт-викторина и книжная барахолка, где можно будет купить книги по искусству и культуре.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((