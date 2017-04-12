В Хворостянском районе в овраг скинули туши двух погибших от АЧС свиней

В 1 км восточнее с. Владимировка Хворостянского района в овраге вдоль автомобильной дороги "Владимировка - Приволжье" местными жителями были обнаружены две погибшие свиньи в возрасте 4 - 5 месяцев, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В связи с тем, что в данном районе в марте этого года была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, и в четырех селах (Владимировка, Дубровка, Гремячка и Грачевка) введен карантин, сельчане сообщили о находке в местную ветстанцию.

В Самарской областной ветеринарной лаборатории провели исследования и подтвердили предварительный диагноз - африканская чума свиней. Найденные трупы животных были сожжены. В связи с данной ситуацией ветеринарные службы проводят расследование. Карантин по АЧС в Хворостянском районе продлен еще на 30 дней.