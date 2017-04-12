В Хворостянском районе в овраг скинули туши двух погибших от АЧС свиней

В 1 км восточнее с. Владимировка Хворостянского района в овраге вдоль автомобильной дороги "Владимировка - Приволжье" местными жителями были обнаружены две погибшие свиньи в возрасте 4 - 5 месяцев, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
В связи с тем, что в данном районе в марте этого года была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, и в четырех селах (Владимировка, Дубровка, Гремячка и Грачевка) введен карантин, сельчане сообщили о находке в местную ветстанцию.
В Самарской областной ветеринарной лаборатории провели исследования и подтвердили предварительный диагноз - африканская чума свиней. Найденные трупы животных были сожжены. В связи с данной ситуацией ветеринарные службы проводят расследование. Карантин по АЧС в Хворостянском районе продлен еще на 30 дней.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!