В Струковском парке демонтируют здание бассейна

До конца апреля будет определен подрядчик, который займется выполнением строительно-монтажных работ по ремонту Струковского сада в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Об этом сообщил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля. По его словам, на сегодняшний момент проект благоустройства прошел госэкспертизу, на завершающей стадии находится оформление охранных обязательств объекта культурного наследия Общая стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции Струковского сада составит 232,7 млн рублей. "Проект обеспечен финансированием в полном объеме", — заверил Сергей Рубаков. В частности, проектом предусмотрен демонтаж находящегося в парке здания бассейна. На эти цели выделят 9,8 млн рублей