На пр. Ленина в Самаре стояло движение трамваев из-за ударившегося о зеркало пешехода

В среду, 12 апреля, примерно в 8:30 в Самаре встало движение трамваев в районе пересечения пр. Ленина и ул. Осипенко.
Как рассказали в ТТУ, подъезжавший к остановке трамвай маршрута № 23, двигавшегося по направлении ул. Челюскинцев, боковым зеркалом задел пешехода. На место происшествия вызвали «скорую» и инспекторов ГИБДД. После оказания помощи перехода увезли в лечебное учреждение.
Движение трамваев возобновилось в данном направлении в 9:00.
В ТТУ настоятельно рекомендуют пассажирам подходить к трамваю только после его остановки и напоминают, что островки безопасности у трамвайной линии на пр. Ленина предусмотрены только для посадки и высадки пассажиров. Ожидать транспорт там запрещено. Для этого предусмотрены остановочные пункты на обочинах проезжей части. Переходить проезжую часть также необходимо только после полной остановки трамвая.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.