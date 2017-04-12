На пр. Ленина в Самаре стояло движение трамваев из-за ударившегося о зеркало пешехода

В среду, 12 апреля, примерно в 8:30 в Самаре встало движение трамваев в районе пересечения пр. Ленина и ул. Осипенко.

Как рассказали в ТТУ, подъезжавший к остановке трамвай маршрута № 23, двигавшегося по направлении ул. Челюскинцев, боковым зеркалом задел пешехода. На место происшествия вызвали «скорую» и инспекторов ГИБДД. После оказания помощи перехода увезли в лечебное учреждение.

Движение трамваев возобновилось в данном направлении в 9:00.

В ТТУ настоятельно рекомендуют пассажирам подходить к трамваю только после его остановки и напоминают, что островки безопасности у трамвайной линии на пр. Ленина предусмотрены только для посадки и высадки пассажиров. Ожидать транспорт там запрещено. Для этого предусмотрены остановочные пункты на обочинах проезжей части. Переходить проезжую часть также необходимо только после полной остановки трамвая.