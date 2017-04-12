Самарские регбисты борются за Кубок России

На самарском стадионе "Волга" состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби.

В нем встретились тольяттинский "Снаряд" и сборная города Самара, составленная из игроков "Русичей", СШОР-1 и "Чапаевца". Хозяева доминировали по ходу всего поединка и крупно выиграли — 67:14.

В матче 1/16 финала соперником самарцев станет победитель пары "Политех" (Йошкар-Ола) — "Молот" (Чебоксары).