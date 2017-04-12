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Олимпийские Спорт

Самарские регбисты борются за Кубок России

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самарском стадионе "Волга" состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби.

В нем встретились тольяттинский "Снаряд" и сборная города Самара, составленная из игроков "Русичей", СШОР-1 и "Чапаевца". Хозяева доминировали по ходу всего поединка и крупно выиграли — 67:14.

В матче 1/16 финала соперником самарцев станет победитель пары "Политех" (Йошкар-Ола) — "Молот" (Чебоксары).

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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