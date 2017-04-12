В МФЦ теперь можно узнать о своих долгах по налогам

Центры предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы" Самарской области внедряют новые услуги и сервисы.
Теперь в МФЦ можно узнать не только о наличии задолженности за нарушение правил дорожного движения и о возбужденных исполнительных производствах, но и о долгах по имущественным и транспортному налогам.
В случае обнаружения задолженности по уплате налогов сотрудник МФЦ при согласии гражданина выдаст платежную квитанцию. Лидером по востребованности этого сервиса является МФЦ Тольятти — за две недели им воспользовались более тысячи заявителей.
Напомним, с 10 по 15 апреля в центральном отделении МФЦ Самары (Московское шоссе, литера Д, корпус 28а) пройдет акция "Неделя помощи малому и среднему бизнесу".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!