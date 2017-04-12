В МФЦ теперь можно узнать о своих долгах по налогам

Центры предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы" Самарской области внедряют новые услуги и сервисы.

Теперь в МФЦ можно узнать не только о наличии задолженности за нарушение правил дорожного движения и о возбужденных исполнительных производствах, но и о долгах по имущественным и транспортному налогам.

В случае обнаружения задолженности по уплате налогов сотрудник МФЦ при согласии гражданина выдаст платежную квитанцию. Лидером по востребованности этого сервиса является МФЦ Тольятти — за две недели им воспользовались более тысячи заявителей.

Напомним, с 10 по 15 апреля в центральном отделении МФЦ Самары (Московское шоссе, литера Д, корпус 28а) пройдет акция "Неделя помощи малому и среднему бизнесу".