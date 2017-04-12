Жительницу Чапаевска подозревают в даче взятки полицейскому

В Чапаевске завершено расследование уголовного дела местной жительницы, обвиняемой в даче взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2017 г. женщина в служебном кабинете местного отдела полиции передала оперуполномоченному, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку — 50 тыс. рублей. С помощью этих денег она планировала избежать привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чапаевский городской суд.