Знакомство в соцсети закончилось для тольяттинки вооруженным разбоем

В понедельник, 10 апреля, в Автозаводском районе Тольятти двое парней устроили разбойное нападение на 23-летнюю девушку.

Девушка познакомилась с одним из злоумышленников в социальной сети. В день совершения преступления новый знакомый приехал к ней в гости на съемную квартиру. Когда хозяйка вышла из комнаты, он впустил в квартиру сообщника. Вошедший сразу выстрелил в пол из пистолета, и, пригрозив оружием девушке, похитил вместе с приятелем ее имущество: мобильный телефон Jumbo, нетбук Samsung, роутер и сумку от нетбука, в которой было 5000 рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", двое подозреваемых 25 и 23 лет задержаны на 48 часов. Им грозит до 10 лет лишения свободы.