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ДТП Происшествия

В Сызрани автомобилистка на Daewoo Matiz врезалась в "Газель"

СЫЗРАНЬ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 апреля, в Сызрани произошло ДТП с участием легковушки и "Газели", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 11:10, на ул. Песочной 33-летняя автомобилистка на Daewoo Matiz, выезжая с прилегающей территории и поворачивая направо, не выбрала безопасную скорость, оказалась на встречной полосе, съехала на газон и врезалась в "Газель" под управлением 53-летнего мужчины.

В результате аварии автомобилистка получила травму головы, с которыми самостоятельно обратилась в Сызранскую ЦГБ. Госпитализация ей не понадобилась.

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