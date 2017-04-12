В Сызрани автомобилистка на Daewoo Matiz врезалась в "Газель"

Во вторник, 11 апреля, в Сызрани произошло ДТП с участием легковушки и "Газели", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:10, на ул. Песочной 33-летняя автомобилистка на Daewoo Matiz, выезжая с прилегающей территории и поворачивая направо, не выбрала безопасную скорость, оказалась на встречной полосе, съехала на газон и врезалась в "Газель" под управлением 53-летнего мужчины.

В результате аварии автомобилистка получила травму головы, с которыми самостоятельно обратилась в Сызранскую ЦГБ. Госпитализация ей не понадобилась.