Стадиону "Самара Арена" могут поменять материал кровли

Строители предлагают заменить материал, из которого будет возведена кровля стадиона "Самара Арена". Об этом на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля сообщил министр строительства региона Александр Баландин.

По слова министра, изначально кровлю предполагалось возвести из прозрачного поликарбоната. Однако впоследствии материал предложили заменить на аналогичную по характеристикам строительную мембрану. "Главная цель замены материала — ускорение сроков монтажа кровли. Все остальные конструкции остаются без изменений. В финансовом плане экономия будет незначительная", — пояснил министр.

В данный момент изменения в проект проходят государственную экспертизу.

Напомним, до конца весны строители "Самара Арены" планируют закончить монтаж металлоконструкций (для ускорения процесса на сегодняшний момент сформировано четыре потока монтажа металлоконструкций). В июне планируют начать работы по устройству футбольного поля, чтобы в начале августа успеть засеять его травой.

"В целом работы на стадионе идут в соответствии с графиками, небольшое отставание ликвидируем до конца мая, поводов для тревоги нет", — отметил Александр Баландин.