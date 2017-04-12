АКРА присвоило Россельхозбанку кредитный рейтинг на уровне АА(RU)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило АО "Россельхозбанк" кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне AA(RU), прогноз — "Стабильный".

Кредитный рейтинг Россельхозбанка обусловлен высокой системной значимостью банка для экономики Российской Федерации и сильной степенью влияния государства на банк. Ключевыми факторами, оказавшими положительное влияние на рейтинговую оценку, по мнению аналитиков агентства АКРА, являются высокая вероятность оказания банку поддержки органами власти, умеренно сильный бизнес-профиль, высокий объем ликвидных активов и сбалансированная структура фондирования.

По мнению аналитиков агентства АКРА, умеренно сильный бизнес-профиль банка отражает его лидирующие позиции в сегменте кредитования АПК, а также в целом в банковской системе Российской Федерации, развитость региональной сети и лояльность клиентской базы.

Стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность присвоенного банку рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Присвоенный рейтинг на две ступени выше минимально требуемого уровня, установленного для размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, и на четыре ступени выше минимально требуемого уровня, установленного для кредитных организаций, в которых негосударственные пенсионные фонды размещают средства пенсионных накоплений.