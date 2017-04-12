АКРА присвоило Россельхозбанку кредитный рейтинг на уровне АА(RU)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило АО "Россельхозбанк" кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне AA(RU), прогноз — "Стабильный".
Кредитный рейтинг Россельхозбанка обусловлен высокой системной значимостью банка для экономики Российской Федерации и сильной степенью влияния государства на банк. Ключевыми факторами, оказавшими положительное влияние на рейтинговую оценку, по мнению аналитиков агентства АКРА, являются высокая вероятность оказания банку поддержки органами власти, умеренно сильный бизнес-профиль, высокий объем ликвидных активов и сбалансированная структура фондирования.
По мнению аналитиков агентства АКРА, умеренно сильный бизнес-профиль банка отражает его лидирующие позиции в сегменте кредитования АПК, а также в целом в банковской системе Российской Федерации, развитость региональной сети и лояльность клиентской базы.
Стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность присвоенного банку рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.
Присвоенный рейтинг на две ступени выше минимально требуемого уровня, установленного для размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, и на четыре ступени выше минимально требуемого уровня, установленного для кредитных организаций, в которых негосударственные пенсионные фонды размещают средства пенсионных накоплений.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.