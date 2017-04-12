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Футбол Спорт

Юный самарский футболист стал лучшим нападающим Поволжского этапа чемпионата "Будущее зависит от тебя"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани завершились игры Поволжского этапа XII Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя", организованных компанией "МегаФон". В суперфинал чемпионата вышли ребята из Орска и Казани. А в личном зачете лучшим нападающим признан Николай Игольников, воспитанник Самарского казачьего кадетского корпуса.

Самарский регион на поволжском финале соревнований представляли команды центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Искра" г. Сызрань и казачьего кадетского корпуса, открытого на базе самарской школы-интерната № 6. К сожалению, ребятам не удалось занять первые места: в старшей группе борьба за "золото" развернулась между Бирским детским домом Республики Башкортостан и Республиканской специальной общеобразовательной школой имени Галлямова Татарстана, которая в качестве "хозяина поля" и победила со счетом 5:0. Тем не менее самарчанин Николай Игольников стал лучшим нападающим среди игроков своей группы. А сызранская команда, выступавшая в младшей возрастной категории, добралась до финала и заняла второе место, уступив со счетом 3:0 футболистам из Орска.

Обладатели призовых мест и победители Поволжского этапа в личном зачете получили заслуженные кубки и призы из рук Андрея Золотарева, директора компании "МегаФон" в Татарстане и почетного гостя соревнований — ветерана казанского футбола, в прошлом защитника ФК "Рубин" Альберта Файзуллина.

Теперь командам из Казани и Орска предстоит поездка в Сочи, где пройдет финал Всероссийского этапа соревнований. А победителей Поволжского этапа в личном зачете наградил почетный гость соревнований — ветеран казанского футбола, в прошлом защитник ФК "Рубин" Альберт Файзуллин.

"Конечно, в спорте всегда есть победители. Но мы считаем, что побежденных на нашем чемпионате нет. Ребята из Самарской области показали отличную игру, а главное — поняли, что многое действительно зависит от них самих: от их таланта, упорства, умения быть командой. А это — уже победа!" — говорит директор Самарского отделения "МегаФона" Максим Токаренко.

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