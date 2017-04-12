По численности высококвалифицированных работников область занимает I место в ПФО

По численности высококвалифицированных работников Самарская область занимает первое место в ПФО, сообщил сайт регионального министерства труда.

По данным Росстата, в среднем за 2016 г. численность высококвалифицированных работников в Самарской области составила 37,6% от численности квалифицированных работников. По данному показателю регион занимает первое место в ПФО и шестое место среди субъектов РФ.

Для повышения качества профессионального образования и обучения в прошлом году в регионе работали пять многофункциональных центров прикладных квалификаций, услугами которых воспользовались 1,3 тыс. человека.

Восполнение дефицита кадров в Самарской области решается и путем выдачи целевых направлений в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования соответствующего профиля.

В 2016 г. 2,1 тыс. человек прошли целевое обучение по таким отраслям, как нефтехимический комплекс, лесное дело, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Разработан Прогноз кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей по уровням профессионального образования, в котором ежегодная прогнозная востребованность по профессиям рассчитана до 2022 года.

Продолжает оказываться госоддержка инвесторам в реализации на территории Самарской области инвестиционных проектов. За счет средств федерального бюджета и Фонда развития промышленности в 2016 году было создано 704 новых высококвалифицированных рабочих места. В рамках данной деятельности Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству проектов, получивших субсидию в 4 квартале 2016 года.

В целях определения системного подхода к обеспечению согласованного спроса на квалификации работников со стороны работодателей и предложения квалификаций со стороны системы образования продолжена реализация Плана мероприятий по реализации национальной предпринимательской инициативы "Национальная система компетенций и квалификаций" в Самарской области.