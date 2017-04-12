16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Как самарскому студенту заработать деньги, записавшись в стройотряд Рынок труда Самарской области продолжает демонстрировать положительную динамику Каким специалистам проще всего найти работу в Самарской области На работодателей области, имеющих долги по зарплате, будут заводиться уголовные дела Опасные условия работы выльются в увольнения

Занятость Экономическая политика

По численности высококвалифицированных работников область занимает I место в ПФО

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати

По численности высококвалифицированных работников Самарская область занимает первое место в ПФО, сообщил сайт регионального министерства труда.

По данным Росстата, в среднем за 2016 г. численность высококвалифицированных работников в Самарской области составила 37,6% от численности квалифицированных работников. По данному показателю регион занимает первое место в ПФО и шестое место среди субъектов РФ.

Для повышения качества профессионального образования и обучения в прошлом году в регионе работали пять многофункциональных центров прикладных квалификаций, услугами которых воспользовались 1,3 тыс. человека.

Восполнение дефицита кадров в Самарской области решается и путем выдачи целевых направлений в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования соответствующего профиля.

В 2016 г. 2,1 тыс. человек прошли целевое обучение по таким отраслям, как нефтехимический комплекс, лесное дело, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Разработан Прогноз кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей по уровням профессионального образования, в котором ежегодная прогнозная востребованность по профессиям рассчитана до 2022 года.

Продолжает оказываться госоддержка инвесторам в реализации на территории Самарской области инвестиционных проектов. За счет средств федерального бюджета и Фонда развития промышленности в 2016 году было создано 704 новых высококвалифицированных рабочих места. В рамках данной деятельности Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству проектов, получивших субсидию в 4 квартале 2016 года.

В целях определения системного подхода к обеспечению согласованного спроса на квалификации работников со стороны работодателей и предложения квалификаций со стороны системы образования продолжена реализация Плана мероприятий по реализации национальной предпринимательской инициативы "Национальная система компетенций и квалификаций" в Самарской области.

Задача по увеличению численности высококвалифицированных работников была поставлена в Указе президента России от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". В целях ее достижения Правительством Самарской области с участием объединений работодателей, профсоюзов и заинтересованных организаций реализуется комплекс мер.

В целях мотивации людей к трудовой деятельности и обучению по перспективным профессиям активно оказываются профориентационные услуги. Так, в 2016 г.  ими воспользовались свыше 44 тыс. человек, из них около половины — это молодые люди.

В дополнение к данному направлению работы проводятся конкурсы профмастерства ("Лучший по профессии", "Профессионал года", "Лучший специалист в области кадрового менеджмента в Самарской области"), а также мероприятия по профориентации среди учащихся ("Старт в профессию", "Апрельские встречи", "семь шагов к профессии" и другие).

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 13:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 19:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 21:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 19:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 23:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

Фото на сайте

В Самаре открылась всероссийская конференция по внедрению спецоценки условий труда

В Самаре открылась всероссийская конференция по внедрению спецоценки условий труда

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30