По численности высококвалифицированных работников область занимает I место в ПФО

По численности высококвалифицированных работников Самарская область занимает первое место в ПФО, сообщил сайт регионального министерства труда.
По данным Росстата, в среднем за 2016 г. численность высококвалифицированных работников в Самарской области составила 37,6% от численности квалифицированных работников. По данному показателю регион занимает первое место в ПФО и шестое место среди субъектов РФ.
Для повышения качества профессионального образования и обучения в прошлом году в регионе работали пять многофункциональных центров прикладных квалификаций, услугами которых воспользовались 1,3 тыс. человека.
Восполнение дефицита кадров в Самарской области решается и путем выдачи целевых направлений в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования соответствующего профиля.
В 2016 г. 2,1 тыс. человек прошли целевое обучение по таким отраслям, как нефтехимический комплекс, лесное дело, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Разработан Прогноз кадровых потребностей экономики Самарской области на среднесрочный период в разрезе профессий и специальностей по уровням профессионального образования, в котором ежегодная прогнозная востребованность по профессиям рассчитана до 2022 года.
Продолжает оказываться госоддержка инвесторам в реализации на территории Самарской области инвестиционных проектов. За счет средств федерального бюджета и Фонда развития промышленности в 2016 году было создано 704 новых высококвалифицированных рабочих места. В рамках данной деятельности Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству проектов, получивших субсидию в 4 квартале 2016 года.
В целях определения системного подхода к обеспечению согласованного спроса на квалификации работников со стороны работодателей и предложения квалификаций со стороны системы образования продолжена реализация Плана мероприятий по реализации национальной предпринимательской инициативы "Национальная система компетенций и квалификаций" в Самарской области.
Задача по увеличению численности высококвалифицированных работников была поставлена в Указе президента России от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". В целях ее достижения Правительством Самарской области с участием объединений работодателей, профсоюзов и заинтересованных организаций реализуется комплекс мер.
В целях мотивации людей к трудовой деятельности и обучению по перспективным профессиям активно оказываются профориентационные услуги. Так, в 2016 г. ими воспользовались свыше 44 тыс. человек, из них около половины — это молодые люди.
В дополнение к данному направлению работы проводятся конкурсы профмастерства ("Лучший по профессии", "Профессионал года", "Лучший специалист в области кадрового менеджмента в Самарской области"), а также мероприятия по профориентации среди учащихся ("Старт в профессию", "Апрельские встречи", "семь шагов к профессии" и другие).