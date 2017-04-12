Николай Меркушкин распишется в дневниках у лучших учеников региона

Школьники Самарской области смогут принять участие в специальной акции "Губернаторский дневник", которую при поддержке регионального правительства проводит в IV учебной четверти ИД "Комсомольская правда".

Поучаствовать в акции может каждый школьник Самарской области (5-11 класс). Для этого нужно лишь хорошо учиться и получать отличные оценки.

10 счастливчиков, набравших больше всего "пятерок", будут приглашены на встречу, где губернатор Самарской области Николай Меркушкин распишется у них в дневниках.

Положение об акции размещено на сайте "Комсомольской правды-Самара".

Вопросы по акции можно задавать по телефону (846) 270-69-10 и по электронной почте kpsamara@phkp.ru.