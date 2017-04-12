Николай Меркушкин распишется в дневниках у лучших учеников региона

Школьники Самарской области смогут принять участие в специальной акции "Губернаторский дневник", которую при поддержке регионального правительства проводит в IV учебной четверти ИД "Комсомольская правда".
Поучаствовать в акции может каждый школьник Самарской области (5-11 класс). Для этого нужно лишь хорошо учиться и получать отличные оценки.
10 счастливчиков, набравших больше всего "пятерок", будут приглашены на встречу, где губернатор Самарской области Николай Меркушкин распишется у них в дневниках.
Положение об акции размещено на сайте "Комсомольской правды-Самара".
Вопросы по акции можно задавать по телефону (846) 270-69-10 и по электронной почте kpsamara@phkp.ru.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!