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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Без внимания ветеранских организаций не остается ни один актуальный вопрос в жизни губернии"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета по инициативе ветеранских организаций состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейных дат в развитии ветеранского движения Самарской области. В работе форума принял участие губернатор Николай Меркушкин.

Николай Меркушкин: "Без внимания ветеранских организаций не остается ни один актуальный вопрос в жизни губернии" Николай Меркушкин: "Без внимания ветеранских организаций не остается ни один актуальный вопрос в жизни губернии"
Фото: Андрей Савельев

В 2017 году исполняется 45 лет Самарскому региональному отделению общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", 30 лет Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и 20 лет Самарской региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда".

Приветственную телеграмму участникам направил председатель комитета по обороне Государственной думы РФ, Герой России Владимир Шаманов. "Ветеранские организации по праву считаются самыми авторитетными и массовыми общественными организациями Самарской области. Они объединяют заслуженных людей, чей боевой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение. Ваше активное участие в благородном деле патриотического воспитания подрастающего поколения достойно самой глубокой благодарности. Наш долг сберечь священную, немеркнущую правду о великой победе и не допустить предательства и забвения имен героев — всех тех, кто спас мир на планете, защитил наше будущее", — в частности, говорится в телеграмме.

Николай Меркушкин в своем поздравлении ветеранским организациям подчеркнул, что в зале
собрались уважаемые, заслуженные люди нашей губернии, принимающие самое деятельное участие в политических процессах, происходящих в обществе, ведущие активную общественную работу.

"Без вашего внимания не остается ни один актуальный вопрос жизни губернии. Ветеранские организации активно участвуют в массовых мероприятиях — праздновании Дня Победы, Дней воинской славы, проведении Парада Памяти, фестивалей, выставок. При вашей поддержке во всех районах области созданы музеи истории, боевой славы и мужества", — подчеркнул глава региона.

Губернатор заметил, что все это прививает молодому поколению уважение к подвигу героев Отечества, чувство ответственности за защиту Родины.

"На ваших плечах лежит забота о патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании в подрастающей смене готовности внести свой вклад в развитие региона", — сказал Николай Меркушкин.

Губернатор отметил, что мнение ветеранов учитывается при принятии решений по самым важным, злободневным вопросам и добавил, что представители ветеранских организаций входят в состав общественных советов и комиссий, участвуют в заседаниях коллегий различных органов власти.

Николай Меркушкин также выразил уверенность, что ветераны примут самое активное участие в работе общественных советов микрорайонов, которые создаются в Самаре. "Эти общественные советы будут наделены полномочиями органов местного самоуправления и должны будут охватить весь спектр вопросов, возникающий на каждой конкретной территории", — сообщил Николай Меркушкин.

Руководитель области подчеркнул — сейчас перед страной стоят сложные вызовы. "Вы люди, умудренные опытом, намного тоньше чувствуете все те процессы, которые сейчас происходят в обществе. Одна из главных задач, стоящих перед нами, показать всему миру наше единство", — сказал Николай Меркушкин.

По традиции глава региона вручил почетные знаки "За заслуги в развитии ветеранского движения", почетные грамоты и благодарности губернатора самым активным деятелям ветеранских организаций.

Во время церемонии награждения со сцены звучали слова благодарности областным властям и губернатору лично за поддержку ветеранских организаций. "Мы все чувствуем вашу поддержку", — сказала, к примеру, председатель ассоциации ветеранов социальной службы Людмила Матвеева.

Член совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Шенталинского района Геннадий Михайлов отметил вклад губернатора в развитии экономики региона в целом.

"Вы уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства в нашей Самарской области. Благодаря вашей заботе наши аграрии в прошлом году добились серьезных успехов. Это большая заслуга всей вашей команды", — сказал он.

В рамках форума в честь присвоения Самаре статуса города трудовой и боевой славы ветеранским организациям, отмечающим в этом году юбилейные даты, были вручены памятные медали "Куйбышев — запасная столица".

"Все мы прекрасно понимаем, какие задачи ставит перед Самарской областью губернатор. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы все эти задачи были выполнены", — в ответном слове сказал председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров.

Завершилась программа форума принятием присяги юнармейцев самарскими кадетами.

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