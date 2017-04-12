В рамках госпрограммы области по развитию сельских территорий в 2016 г. введено 26 тыс. кв. м жилья

12 апреля на заседании регионального кабмина заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов отчитался об исполнении в прошлом году мероприятий государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий региона на 2014-2017 г. и на период до 2020 года".
В 2016 г. ее финансирование составило 475,4 млн руб.: 248,3 млн руб. за счет областной казны и 227,1 млн руб. из федеральной. Эти средства пошли на социальные выплаты для строительства или покупки жилья 134 семьям.
Было введено 25,7 тыс. кв. м жилья, из которых 10,5 тыс. кв. м - для молодых семей и специалистов.
По информации министра, этот показатель был перевыполнен почти в три раза. Кроме того, на эти деньги построены три универсальные спортивные площадки (в Кинельском, Кинель-Черкасском и Кошкинском районах), введено в эксплуатацию 5,3 км газопроводов (Кинельский и Хворостянский районы) и столько же водопроводов (Кинель-Черкасский, Похвистневский и Приволжский района), а также 1 км дорог в Алексеевском районе.
Алексей Попов сообщил, что все мероприятия программы были выполнены, показатели эффективности достигнуты и поэтому реализация госпрограммы будет продолжена в 2017 году.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?