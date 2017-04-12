В рамках госпрограммы области по развитию сельских территорий в 2016 г. введено 26 тыс. кв. м жилья

12 апреля на заседании регионального кабмина заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов отчитался об исполнении в прошлом году мероприятий государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий региона на 2014-2017 г. и на период до 2020 года".

В 2016 г. ее финансирование составило 475,4 млн руб.: 248,3 млн руб. за счет областной казны и 227,1 млн руб. из федеральной. Эти средства пошли на социальные выплаты для строительства или покупки жилья 134 семьям.

Было введено 25,7 тыс. кв. м жилья, из которых 10,5 тыс. кв. м - для молодых семей и специалистов.

По информации министра, этот показатель был перевыполнен почти в три раза. Кроме того, на эти деньги построены три универсальные спортивные площадки (в Кинельском, Кинель-Черкасском и Кошкинском районах), введено в эксплуатацию 5,3 км газопроводов (Кинельский и Хворостянский районы) и столько же водопроводов (Кинель-Черкасский, Похвистневский и Приволжский района), а также 1 км дорог в Алексеевском районе.

Алексей Попов сообщил, что все мероприятия программы были выполнены, показатели эффективности достигнуты и поэтому реализация госпрограммы будет продолжена в 2017 году.