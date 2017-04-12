В Самарской области планируется внести изменения в процедуру оценки регулирующего воздействия. Об этом 12 апреля на заседании регионального правительства сообщил и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов.

Как рассказал Жданов, постановление правительства об организации системы проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы проектов нормативных правовых актов Самарской области по предпринимательской и инвестиционной деятельности планируется привести в соответствие с федеральным законодательством.

В связи с этим предлагается внести несколько изменений в части уточнения процедур ОРВ. Первая поправка касается закрепления специального порядка проведения оценки в отношении проектов нормативно-правовых актов. Здесь при утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг или осуществления госконтроля введены обязательные консультации в течение пяти дней.

Еще одно изменение направлено на минимальный срок проведения публичных консультаций по проектам, регулирующим цены и тарифы на товары и услугу. Ранее он составлял 15-20 дней, а теперь его предложено сократить до пяти.

Согласно третьему изменению, закрепляется процедура регулирования разногласий в ходе проведения ОРВ. Теперь они будут решаться на рабочих совещаниях между органом-разработчиком и уполномоченным органом. Если и там соглашение достигнуто не будет, то подключается консультационный совет по оценке регулирующего воздействия.

Кроме того, вводится положение о повторном проведении оценки, если содержание проекта нормативно-правового акта существенно меняется и закрепляются обязанности разработчиков документов направлять письменные запросы о наличии предложений проведения экспертизы при составлении ежегодного плана проведения ОРВ.

По итогам обсуждения решено одобрить законопроект. Однако поправку, касающуюся составления ежегодного плана проведения оценки регулирующего воздействия, предложено отработать с федеральными ведомствами.