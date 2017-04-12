Эффективность госпрограммы по созданию благоприятных условий для инвестдеятельности составила более 100%. Об этом 12 апреля на заседании правительства Самарской области рассказал и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Михаил Жданов.

Он отчитался о реализации в 2016 г. государственной программы Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности" на 2014-2019 годы.

"Целью программы является создание высококонкурентной среды, которая стимулирует инвестиционную и инновационную привлекательность Самарской области, - рассказал Михаил Жданов. - Для этого необходимо создать благоприятные условия для инвесторов, обеспечить рост конкурентоспособности кластеров на базе внедрения инновационных технологий, создать материально-техническую базу для функционирования и развития организаций региона, осуществляющих разработку и внедрение в производство наукоемких технологий. А также оказывать содействие реализации комплексного инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области и его участников".

Жданов сообщил, что в 2016 г. мероприятия программы были выполнены на 94%, средства освоены почти на 99%. Эффективность реализации госпрограммы составила более 100%. По решению участников заседания работа программы будет продолжена и в этом году.