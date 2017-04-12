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Региональные программы по развитию лесного хозяйства и водохозяйственного комплекса признаны эффективными

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Программы Самарской области по развитию лесного хозяйства и водохозяйственного комплекса признаны эффективными. Об этом 12 апреля на заседании правительства Самарской области рассказала и.о. министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Татьяна Сафронова.

В 2016 г. в рамках государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 гг." завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на балке Таловрин Дол Большечерниговкого района. Это позволит защитить от подтопления и затопления жилье 283 человек.

Кроме того, введены в эксплуатацию 1,2 км берегоукрепления реки Пестравочки в с. Пестравка Пестравского района и 0,3 км берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе очистных сооружений сельского пос. Луначарский в Ставропольском районе, а также определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Сок, Самары, Кондурчи и Чапаевки.

Помимо этого, Татьяна Сафронова рассказала о реализации в прошлом году государственной программы "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2019 гг. и на период до 2022 года".

Были выполнены мероприятия по восстановлению лесов на площади 705,4 га, по уходу за ранее высаженными лесными культурами на площади 8,4 тыс., по дополнению лесных культур на площади 1,3 тыс. га и подготовлена почва под посадку растений в 2017 г. на площади 538,4 гектаров. Кроме того, проводились санитарно-оздоровительные и очистные работы на лесных участках.

Обе госпрограммы были признаны эффективными и рекомендованы региональным кабмином к дальнейшей реализации.

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Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 16:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Сергей Лапшин 29 ноября 2016 11:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Артем М. 20 октября 2016 19:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Ekaterina Dronova 21 января 2016 12:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

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