Региональные программы по развитию лесного хозяйства и водохозяйственного комплекса признаны эффективными

Программы Самарской области по развитию лесного хозяйства и водохозяйственного комплекса признаны эффективными. Об этом 12 апреля на заседании правительства Самарской области рассказала и.о. министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Татьяна Сафронова.

В 2016 г. в рамках государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 гг." завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на балке Таловрин Дол Большечерниговкого района. Это позволит защитить от подтопления и затопления жилье 283 человек.

Кроме того, введены в эксплуатацию 1,2 км берегоукрепления реки Пестравочки в с. Пестравка Пестравского района и 0,3 км берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе очистных сооружений сельского пос. Луначарский в Ставропольском районе, а также определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Сок, Самары, Кондурчи и Чапаевки.

Помимо этого, Татьяна Сафронова рассказала о реализации в прошлом году государственной программы "Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2019 гг. и на период до 2022 года".

Были выполнены мероприятия по восстановлению лесов на площади 705,4 га, по уходу за ранее высаженными лесными культурами на площади 8,4 тыс., по дополнению лесных культур на площади 1,3 тыс. га и подготовлена почва под посадку растений в 2017 г. на площади 538,4 гектаров. Кроме того, проводились санитарно-оздоровительные и очистные работы на лесных участках.

Обе госпрограммы были признаны эффективными и рекомендованы региональным кабмином к дальнейшей реализации.