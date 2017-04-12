В 2016 году в губернии отмечен самый низкий среди регионов ПФО уровень общей безработицы

В 2016 г. в Самарской области отмечен самый низкий среди регионов ПФО уровень общей безработицы. 12 апреля такая информация представлена на заседании регправительства под председательством и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства области Сергея Кандеева.

И.о. министра труда, занятости и миграционной политики региона Сергей Осетров рассказал о реализации в 2016 г. государственной программы "Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020 годы". На нее было направлено 1,6 млрд рублей.

За этот период более 72 тыс. человек приняло участие в мероприятиях программы. Это позволило, по сравнению с началом 2016 г., снизить число зарегистрированных безработных на 2,4% при сохранении значения уровня регистрируемой безработицы 1,3%.

В том числе, 47 тыс. человек получили услуги профориентации, для 9,3 тыс. граждан в возрасте от 14 до 18 лет было организовано временное трудоустройство, 4,5 тыс. человек до 20 лет приняли участие в оплачиваемых общественных работах и временном трудоустройстве и 3,9 тыс. прошли профессиональное обучение.

По информации областного министерства труда, занятости и миграционной политики, уровень занятости в регионе сохраняется достаточно высоким: в 2016 г. он составил 68,7%, и область заняла 11-е место среди субъектов России. Уровень общей безработицы достиг 4,1%, что является одним из самых низких показателей среди субъектов России (5,5%) и Приволжского федерального округа (4,8%).

Сергей Осетров отметил, что все мероприятия программы были выполнены полностью. В связи с этим было решено принять информацию к сведению и продолжить реализацию госпрограммы в этом году.