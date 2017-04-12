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Занятость Экономическая политика

В 2016 году в губернии отмечен самый низкий среди регионов ПФО уровень общей безработицы

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 г. в Самарской области отмечен самый низкий среди регионов ПФО уровень общей безработицы. 12 апреля такая информация представлена на заседании регправительства под председательством и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства области Сергея Кандеева.

И.о. министра труда, занятости и миграционной политики региона Сергей Осетров рассказал о реализации в 2016 г. государственной программы "Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020 годы". На нее было направлено 1,6 млрд рублей.

За этот период более 72 тыс. человек приняло участие в мероприятиях программы. Это позволило, по сравнению с началом 2016 г., снизить число зарегистрированных безработных на 2,4% при сохранении значения уровня регистрируемой безработицы 1,3%.

В том числе, 47 тыс. человек получили услуги профориентации, для 9,3 тыс. граждан в возрасте от 14 до 18 лет было организовано временное трудоустройство, 4,5 тыс. человек до 20 лет приняли участие в оплачиваемых общественных работах и временном трудоустройстве и 3,9 тыс. прошли профессиональное обучение.

По информации областного министерства труда, занятости и миграционной политики, уровень занятости в регионе сохраняется достаточно высоким: в 2016 г. он составил 68,7%, и область заняла 11-е место среди субъектов России. Уровень общей безработицы достиг 4,1%, что является одним из самых низких показателей среди субъектов России (5,5%) и Приволжского федерального округа (4,8%).

Сергей Осетров отметил, что все мероприятия программы были выполнены полностью. В связи с этим было решено принять информацию к сведению и продолжить реализацию госпрограммы в этом году.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 13:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 19:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 21:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 19:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 23:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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