В Уфе состоялась встреча сопредседателей совместной рабочей группы в формате "Волга-Янцзы"

В среду, 12 апреля, в Уфе состоялась встреча сопредседателей совместной рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах между регионами Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР — заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексея Сухова и помощника министра иностранных дел Китая Ли Хуэйлая.

Стороны обсудили вопросы подготовки очередного заседания Совета в формате "Волга-Янцзы" (июнь, провинция Аньхой, КНР), а также достигнутые договоренности в рамках первого заседания Совета в Ульяновске и предложения по дальнейшей реализации совместных проектов двустороннего взаимодействия.

Заседание совместной рабочей группы регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР началось после встречи глав делегаций в узком составе. В ходе совещания Алексей Сухов отметил, что "формат "Волга-Янцзы" приобрел статус одного из наиболее эффективных механизмов межрегионального сотрудничества двух стран.

Важным аспектом развития отношений стало наращивание нормативно-правовой базы. В настоящее время между регионами в этом формате заключено 27 рамочных соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Достигнута предварительная договоренность о подписании в июне текущего года на площадке Совета еще 10 соглашений.

Об эффективности формата "Волга-Янцзы" говорит общее количество совместных инвестиционных проектов — в настоящее время в проработке регионов с обеих сторон находятся 58 проектов, из которых 18 — в стадии практической реализации, 40 — на этапе рассмотрения сторонами.

В числе приоритетных направлений межрегионального сотрудничества — сельское хозяйство и производство продуктов питания, строительство, химическая промышленность, туризм, информационные технологии. Кроме того, регионами ПФО подготовлено 101 новое предложение по реализации совместных проектов.

Алексей Сухов обратил внимание на комплекс мер по созданию благоприятного инвестиционного климата для иностранных партнеров. В частности, региональная нормативно-правовая база предусматривает возможность применения налоговых льгот, компенсации части процентной ставки по кредитам, предоставление земельных участков по льготной цене.

Также отмечено налаживание активного сотрудничества в гуманитарной сфере. В настоящее время реализовано более 30 совместных мероприятий в области образования, культуры, туризма и молодежной политики, еще 52 находятся в стадии проработки.

Особое место в этом списке занимает российско-китайский молодежный форум, который проводится ежегодно на паритетной основе. В 2016 году он состоялся в рамках форума "iВолга-2016" в Самарской области, участие в нем приняли более 300 студентов двух стран.

В этом году церемонию закрытия форума предложено провести в период проведения заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в китайской провинции Аньхой с участием полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича и члена Госсовета КНР Ян Цзечи.

Учитывая тесные связи между российскими и китайскими высшими учебными заведениями, принято решение о создании Ассоциации вузов регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР. Координатором данного проекта выбран Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева. В качестве соорганизатора с китайской стороны определен Сычуаньский университет. В Ассоциацию уже готовы вступить 59 российских и китайских вузов.

Показательным примером сотрудничества в области культуры Алексей Сухов назвал восстановление здания православного храма Александра Невского в г. Ухани, на базе которого в августе 2015 г. был открыт Дом российско-китайских культурных обменов. Заместитель полпреда отметил, что министерством культуры РФ и регионами ПФО подготовлены предложения по выставочным мероприятиям.

В ходе заседания заслушаны выступления российской стороны — представителей Республик Башкортостан и Марий Эл, Чувашской Республики, Ульяновской области по вопросам развития сотрудничества с регионами верхнего, среднего течения реки Янцзы (КНР). От Самарской области с докладом выступил министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко.

Участники обсудили возможность подписания рамочных Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках второго заседания Совета в формате "Волга-Янцзы" в присутствии полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича и члена Госсовета КНР Ян Цзечи. Встреча завершилась подписанием протокола о взаимодействии двух стран.