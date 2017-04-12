Стартовал набор участников "Инклюзивного городка" на форум "iВолга-2017"

В третий раз на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга" будет работать "Инклюзивный городок". Успешный опыт прошлых лет показал, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно участвовать в жизни форума.
Раз за разом "Инклюзивный городок" расширяет свои границы. В "iВолге-2015" участие приняли 20 ребят с инвалидностью, в прошлом году — 40 человек. В "iВолге-2017" представить свои проекты и побороться за грантовый фонд смогут уже 50 ребят.
К участию в "Инклюзивном городке" приглашаются молодые люди любой группы инвалидности в возрасте от 18 до 30 лет. Кандидатам необходимо заполнить анкету участника "Инклюзивного городка" и направить ее на адрес электронной почты ikd-samara@yandex.ru с пометкой "Инклюзивный городок".
До 5 мая нужно направить заявительные документы, справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации, а также материалы проекта, с которым кандидат заявляется на форум (адрес электронной почты: ikd-samara@yandex.ru)
Далее с кандидатами будет проведено индивидуальное Skype-собседование, после чего в личном кабинете необходимо заполнить проектную заявку на официальном сайте форума.
Все документы и подробности участия можно найти по ссылке.
Пятый молодежный форум ПФО "iВолга" стартует на Мастрюковских озерах 14 июня. Он проходит по поручению президента РФ Владимира Путина, под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организаторы — правительство Самарской области.