Стартовал набор участников "Инклюзивного городка" на форум "iВолга-2017"

В третий раз на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга" будет работать "Инклюзивный городок". Успешный опыт прошлых лет показал, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно участвовать в жизни форума.

Раз за разом "Инклюзивный городок" расширяет свои границы. В "iВолге-2015" участие приняли 20 ребят с инвалидностью, в прошлом году — 40 человек. В "iВолге-2017" представить свои проекты и побороться за грантовый фонд смогут уже 50 ребят.

К участию в "Инклюзивном городке" приглашаются молодые люди любой группы инвалидности в возрасте от 18 до 30 лет. Кандидатам необходимо заполнить анкету участника "Инклюзивного городка" и направить ее на адрес электронной почты ikd-samara@yandex.ru с пометкой "Инклюзивный городок".

До 5 мая нужно направить заявительные документы, справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации, а также материалы проекта, с которым кандидат заявляется на форум (адрес электронной почты: ikd-samara@yandex.ru)

Далее с кандидатами будет проведено индивидуальное Skype-собседование, после чего в личном кабинете необходимо заполнить проектную заявку на официальном сайте форума.

Все документы и подробности участия можно найти по ссылке.