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Молодежная политика Общество

Стартовал набор участников "Инклюзивного городка" на форум "iВолга-2017"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В третий раз на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга" будет работать "Инклюзивный городок". Успешный опыт прошлых лет показал, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно участвовать в жизни форума.

Раз за разом "Инклюзивный городок" расширяет свои границы. В "iВолге-2015" участие приняли 20 ребят с инвалидностью, в прошлом году — 40 человек. В "iВолге-2017" представить свои проекты и побороться за грантовый фонд смогут уже 50 ребят.

К участию в "Инклюзивном городке" приглашаются молодые люди любой группы инвалидности в возрасте от 18 до 30 лет. Кандидатам необходимо заполнить анкету участника "Инклюзивного городка" и направить ее на адрес электронной почты ikd-samara@yandex.ru с пометкой "Инклюзивный городок".

До 5 мая нужно направить заявительные документы, справку об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации, а также материалы проекта, с которым кандидат заявляется на форум (адрес электронной почты: ikd-samara@yandex.ru)

Далее с кандидатами будет проведено индивидуальное Skype-собседование, после чего в личном кабинете необходимо заполнить проектную заявку на официальном сайте форума.

Все документы и подробности участия можно найти по ссылке.

Пятый молодежный форум ПФО "iВолга" стартует на Мастрюковских озерах 14 июня. Он проходит по поручению президента РФ Владимира Путина, под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организаторы — правительство Самарской области.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 11:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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