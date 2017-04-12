Николай Меркушкин: "Перед нами стоит задача закрепить за Самарской областью статус лидера космической промышленности"

В среду, 12 апреля, в День космонавтики и в год 56-летия со дня первого полета человека в космос в Самарском областном театре оперы и балета чествовали ветеранов и работников предприятий авиакосмической отрасли региона. Лучшим представителям профессии губернатор Николай Меркушкин вручил награды и почетные грамоты.

Широкое празднование Дня космонавтики стало хорошей традицией и, как обычно, прошло почти в семейной атмосфере. Перед началом вечера Николая Меркушкина окружили молодые специалисты ПАО "Кузнецов". "Спасибо вам за поддержку нашей отрасли", — поблагодарили они губернатора и подарили ему копию стратегического бомбардировщика-ракетоносца ТУ-160 "Белый лебедь" (отметим, он самолет оснащен четырьмя двигателями НК-32).

Губернатор, в свою очередь, поинтересовался условиями работы, а также тем, есть ли среди присутствующих молодые специалисты, получающие стипендии и доплаты из резервного фонда губернатора. Работник ПАО "Кузнецов" заверили, что это существенная поддержка для молодых специалистов.

"Мы всегда стараемся найти средства, чтобы вы и ваши предприятия двигались вперед", — сказал губернатор и оставил пожелание на флаге молодежного движения ПАО "Кузнецов".

В начале мероприятия ветераны и молодежь вспомнили основные вехи развития отечественной космонавтики, теплые слова прозвучали в адрес тех, кто ковал "космические победы" страны: Сергея Павловича Королева, Николая Дмитриевича Кузнецова, Дмитрия Ильича Козлова, Александра Михайловича Солдатенкова и других. Минутой молчания почтили память недавно ушедшего из жизни летчика-космонавта Георгия Михайловича Гречко.

Много было сказано о современном состоянии российской космической отрасли, о достижениях самарских предприятий "Прогресс", "Кузнецов", "Тяжмаш", Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева и их огромной роли в создании космодрома "Восточный" и первом старте с него самарской модернизированной ракеты-носителя "Союз-2.1а".

"День космонавтики для каждого из нас особый праздник. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что все зависящее от нас на данном историческом этапе мы выполнили с честью. Когда мы прилетали на космодром "Восточный", чтобы оценить готовность к старту, нам говорили: "Все, что сделано в Самарской области, уже готово". Это вызывало у нас гордость и особые чувства", — сказал Николай Меркушкин.

Он подчеркнул, что самарские предприятия отрасли успешно выполняют задачи государственной важности, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и министерством обороны РФ, благодаря накопленным опыту и знаниям и ежедневному труду десятков тысяч самарцев.

Флагман авиационно-космического комплекса региона РКЦ "Прогресс", привел пример губернатор, в прошлом году обеспечил 14 пусков с четырех космодромов мира, а темпы роста объема отгрузки в прошлом году составили более 120%.

ПАО "Кузнецов" также показал положительную динамику, доля предприятия в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превысила 70%, а по пилотируемым пускам составила 100%. Также губернатор отметил работу АО "Тяжмаш", АО "Металлист — Самара", АО "Авиаагрегат", металлургического завода.

"Опыт и знания, накопленные годами, позволяют нам шаг за шагом осваивать новые рубежи. В настоящее время перед нами стоит важная задача — закрепить за Самарской областью статус лидера космической промышленности", — сказал губернатор.

Немаловажная роль в достижении этой цели будет принадлежать Самарскому национальному исследовательскому университету им. С. П. Королева. Губернатор подчеркнул: только высокий уровень образования, тесная связь вуза с ведущими предприятиями региона и страны обеспечат качественный скачок в развитии аэрокосмического кластера.

"Мы хотим сделать все, чтобы университет стал главным вузом страны для подготовки кадров для космонавтики и авиастроения. И мы по этому пути идем", — сказал губернатор. Он добавил, что если цепочка "вуз — предприятие" будет эффективно работать, что Россия и через 25, и через 50 лет останется мировым лидером в космической отрасли.

"Космос — это все. Кто там доминирует, тот доминирует в мире. И мы свои позиции не потеряли, несмотря на сложности и потери 90-х годов", — резюмировал Николай Меркушкин.

Поздравляя ветеранов и работников предприятия, которые создают престиж региона и страны, губернатор сказал: "Вы делаете великое дело, и мы можем этим гордиться. Сегодня праздник, а завтра снова за работу, снова вперед, к новым вершинам. Если вы будете держать марку, то я уверен: и область, и страна обязательно добьются больших успехов. Вместе мы сделаем страну по-настоящему великой, а жизнь достойной и комфортной. Люди будут гордиться, что живут и работают в России".

Поздравил земляков Герой России, летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Он, в частности, сказал: "Мы вправе гордиться тем, что невероятный научно-технический прорыв в истории мировой цивилизации был совершен в нашей стране благодаря труду, усилиям, таланту ученых, инженеров, мужеству космонавтов. Несмотря на трудности, сегодня Россия по-прежнему лидер в освоении космоса и уверен, что эти позиции наша страна сохранит".

С борта МКС самарцев поздравил космонавт Олег Новицкий, поздравительные телеграммы прислали Герой России, председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Самарская область имеет к этой великой дате самое непосредственное отношение. Именно с техникой, сделанной в вашем регионе, страна одержала свою главную победу — космическую. Ваши предприятия принимали участие во всех знаковых комических проектах. Самарская область по праву считается центром отечественного пилотируемого ракетостроения", — говорилось, в частности, в телеграмме Владимира Шаманова.

Затем губернатор наградил почетным знаком "Трудовая Слава" за долголетний труд и воспитание молодежи пятерых представителей авиакосмической отрасли. Награду и премию в 185 тыс. руб. получили плавильщик АО "Арконик СМЗ" Илья Аусев, слесарь КИПиА "Завод приборных подшипников" Владимир Ермонин, токарь АО "Тяжмаш" Равиль Садыков, наладчик станков "ЕПК Самара" Сергей Щербинин и испытатель деталей и приборов РКЦ "Прогресс" Тамара Калинина.

"Хочу поблагодарить Николая Ивановича и его команду за то, что высоко подняли планку и престиж рабочих профессий", — сказала со сцены Тамара Калинина и пожелала процветания родному "Прогрессу" и великой России.

Заслуженными работниками авиационно-космического комплекса Самарской области стали замначальника отдела РКЦ "Прогресс" Владимир Васильев, начальник цеха "АО "Кузнецов" Виктор Володичкин и токарь АО "Кузнецов" Валерий Сидоров.

Знак "Заслуженный работник промышленности Самарской области" получили генеральный конструктор специального конструкторско-технологического бюро "Пластик" Владимир Биткин и заместитель главного конструктора Поволжского филиала "НПО Энергомаш" Анатолий Келин. Доцент Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Виталий Егорычев получил из рук губернатора почетную грамоту.

Завершился вечер концертом ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.