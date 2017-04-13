На загородной базе "Ратибор" состоялась Деловая игра "Золотой запас компании Роснефть"

В деловой игре приняли участие учащиеся двух 10-х "Роснефть-классов" отрадненской школы № 6 и похвистневской гимназии имени С. В. Байменова, заместитель декана нефтетехнологического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) вместе со студенткой — выпускницей "РН-класса", а также сотрудники управления по работе с персоналом АО "Самаранефтегаз".

Деловая игра "Золотой запас компании Роснефть" как форма профориентационной работы с "Роснефть-классами", курируемыми АО "Самаранефтегаз", проводится уже восьмой год. В процессе игры ребята принимали самостоятельные решения, формулировали личные и командные цели, распределяли роли в команде, вместе работали на достижение цели. Многие упражнения были нацелены на нестандартный подход к выполнению заданий. Каждый мог попробовать себя в роли руководителя команды и при этом создавались условия, формирующие понимание, что это большая ответственность и нелегкий труд.

Сотрудники управления по работе с персоналом, студент и преподаватель вуза выступили в игре экспертами. Началась игра с презентации кадровой политики компании и АО "Самаранефтегаз", дополненной примерами развития карьеры сотрудников акционерного общества и карьерных устремлений студентки СамГТУ, выпускницы "Роснефть-класса".

Перед собравшимися с рассказом о том, что ждет студентов в процессе обучения в СамГТУ, выступила Виктория Шурыгина, заместитель декана нефтетехнологического факультета. В процессе игры эксперты наблюдали за школьниками и выбирали ребят с выраженным лидерским потенциалом и яркими идеями.

Участникам были вручены дипломы и сувениры с логотипом, победителям игры — usb-flash "Золотой слиток", что символизирует стабильность и процветание. Завершилась игра коллективным фотографированием.

Проигравших в этой игре не было — хорошее настроение и полезные знания стали приобретениями ребят и заставили многих еще раз задуматься о том, какую профессию они выберут в дальнейшем. В управлении по работе с персоналом АО "Самаранефтегаз" надеются, что многие выпускники этих классов свяжут свою жизнь с нефтяной отраслью.