16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-гендиректор "Самаранефтегаза" Владимир Ножин возглавил "Гипровостокнефть" Первая инновационная нефтяная компания РИТЭК создает технологии, повышающие эффективность нефтедобычи Структуры группы "Криста" взыскали с "Фораса" 628 млн руб. и добились ареста имущества Объем добычи нефти в регионе в 2016 году составил 16,7 млн тонн Самаранефтегаз" благодаря новым технологиям и оборудованию увеличивает скорость коммерческого бурения

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На загородной базе "Ратибор" состоялась Деловая игра "Золотой запас компании Роснефть"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

В деловой игре приняли участие учащиеся двух 10-х "Роснефть-классов" отрадненской школы № 6 и похвистневской гимназии имени С. В. Байменова, заместитель декана нефтетехнологического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) вместе со студенткой — выпускницей "РН-класса", а также сотрудники управления по работе с персоналом АО "Самаранефтегаз".

Деловая игра "Золотой запас компании Роснефть" как форма профориентационной работы с "Роснефть-классами", курируемыми АО "Самаранефтегаз", проводится уже восьмой год. В процессе игры ребята принимали самостоятельные решения, формулировали личные и командные цели, распределяли роли в команде, вместе работали на достижение цели. Многие упражнения были нацелены на нестандартный подход к выполнению заданий. Каждый мог попробовать себя в роли руководителя команды и при этом создавались условия, формирующие понимание, что это большая ответственность и нелегкий труд.

Сотрудники управления по работе с персоналом, студент и преподаватель вуза выступили в игре экспертами. Началась игра с презентации кадровой политики компании и АО "Самаранефтегаз", дополненной примерами развития карьеры сотрудников акционерного общества и карьерных устремлений студентки СамГТУ, выпускницы "Роснефть-класса".

Перед собравшимися с рассказом о том, что ждет студентов в процессе обучения в СамГТУ, выступила Виктория Шурыгина, заместитель декана нефтетехнологического факультета. В процессе игры эксперты наблюдали за школьниками и выбирали ребят с выраженным лидерским потенциалом и яркими идеями.

Участникам были вручены дипломы и сувениры с логотипом, победителям игры — usb-flash "Золотой слиток", что символизирует стабильность и процветание. Завершилась игра коллективным фотографированием.

Проигравших в этой игре не было — хорошее настроение и полезные знания стали приобретениями ребят и заставили многих еще раз задуматься о том, какую профессию они выберут в дальнейшем. В управлении по работе с персоналом АО "Самаранефтегаз" надеются, что многие выпускники этих классов свяжут свою жизнь с нефтяной отраслью.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

Фото на сайте

"Гипровостокнефть" провел научно-практическую конференцию

"Гипровостокнефть" провел научно-практическую конференцию

Институт "Гипровостокнефть" привык быть первым

Институт "Гипровостокнефть" привык быть первым

"Транснефть" выбрала в Самаре самых перспективных молодых специалистов

"Транснефть" выбрала в Самаре самых перспективных молодых специалистов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30