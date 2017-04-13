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Растениеводство АПК и пищепром

"Дачный сезон" начал свою работу

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 апреля, выставка-ярмарка "Дачный сезон" распахнула двери для всех любителей дачно-садовых культур. С приветственным словом ко всем гостям и участникам выставки обратились заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов, а также председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Наталья Митрошенкова.

Весь спектр садового инвентаря, различные удобрения, все для строительства теплиц и приусадебных участков, тысячи семян, декоративные цветы, плодовые саженцы и кустарники — все это представлено на выставке "Дачный сезон" до субботы включительно. В этом году расширен список участников — более 80 экспонентов.

На протяжении четырех дней выставки любой желающий сможет получить бесплатные консультации от Государственного бюджетного учреждения Самарской области "Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений "Жигулёвские сады", а также бесплатно проверить почву на кислотность и содержание активных солей от ООО "Агрономическая лаборатория".

"Выставка-ярмарка "Дачный сезон" — традиционная точка притяжения для всех любителей и профессионалов садоводческой и дачной области. И сегодня этот успех очевиден. Мы проводим колоссальную работу для того, чтобы представленная продукция была районирована под нашу климатическую зону. Поскольку выставка проходит при традиционной поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Самарского регионального отделения "Союза садоводов России", а также других партнеров агропромышленного комплекса, то весь представленный ассортимент, безусловно, имеет гарантию высокого качества", — подчеркнул генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

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