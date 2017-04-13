В школах Самарской области будет работать 701 дневной лагерь

В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года планируется открыть 701 лагерь с дневным пребыванием детей с охватом более 51 тысяч человек. В 2016 году такой формой отдыха воспользовались 52,4 тыс. детей в 736 лагерях. Такая информация была представлена на заседании комитета по образованию и науки губернской думы.

Сокращение количества лагерей приводит к уменьшению охвата школьников на 1360 человек. Вместе с тем, в Самаре, Сызрани, Нефтегорском районе прогнозируется увеличение охвата детей в лагерях с дневным пребыванием.

С целью поощрения одаренных детей будут предоставлены путевки для 30 школьников Самарской области в Международный детский центр "Артек". Еще 30 детей смогут отдохнуть во Всероссийских детских центрах "Океан", "Орленок", "Смена".