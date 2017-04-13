В школах Самарской области будет работать 701 дневной лагерь

В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года планируется открыть 701 лагерь с дневным пребыванием детей с охватом более 51 тысяч человек. В 2016 году такой формой отдыха воспользовались 52,4 тыс. детей в 736 лагерях. Такая информация была представлена на заседании комитета по образованию и науки губернской думы.
Сокращение количества лагерей приводит к уменьшению охвата школьников на 1360 человек. Вместе с тем, в Самаре, Сызрани, Нефтегорском районе прогнозируется увеличение охвата детей в лагерях с дневным пребыванием.
С целью поощрения одаренных детей будут предоставлены путевки для 30 школьников Самарской области в Международный детский центр "Артек". Еще 30 детей смогут отдохнуть во Всероссийских детских центрах "Океан", "Орленок", "Смена".
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!