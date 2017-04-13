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Футбол Спорт

Группа "Ленинград" выступит на Дне рождения "Крыльев Советов"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Крылья Советов" договорился с известной группой "Ленинград" о том, что музыканты выступят на "Металлурге" по случаю 75-летнего юбилея самарской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Официальным днем празднования считается 3 мая. Первый домашний матч после этой даты команда проведет 13 мая на "Металлурге" с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. По окончании игры Сергей Шнуров даст на "Металлурге" полноценный концерт.

В ближайшее время стартует продажа билетов на это событие. Билеты на футбол будут действительны на концерт (порядок мест по входному билету так же действует и на футбол, и на концерт). Дополнительно будут продаваться места в фан-зону перед сценой (1 тыс. мест). О времени и точках продаж будет сообщено дополнительно. Владельцам абонементов покупать билеты на это мероприятие не нужно — пройти на стадион в этот день они смогут по своим сезонным абонементам.

"К празднованию юбилея клуба мы подошли с особым вниманием. На 12 и 13 мая запланировано много мероприятий, связанных с юбилеем клуба. В Самару приедет много известных ветеранов, выступавших за нашу команду в различные годы. Будет сыгран товарищеский матч, пройдет традиционный парад ветеранов и состоится автограф-сессия для болельщиков. Более подробную программу мы опубликуем позднее. 75-летие это серьезное событие для любого клуба и мы хотим, чтобы оно стало запоминающимся для всех нас. Мы обратились к известной группе "Ленинград", чтобы музыканты смогли отпраздновать эту дату вместе с болельщиками и нашей командой на "Металлурге". Рады будем видеть на нашем празднике болельщиков из Санкт-Петербурга, с которыми у поклонников "Крыльев" сложились давние теплые отношения", — прокомментировал новость о событии генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.

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Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

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попер шантаж

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снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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