Органы соцзащиты в Самаре изменили режим работы

В связи с увеличением спроса на получение государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в управлениях социальной защиты населения г. о. Самара изменен режим их работы — увеличено время на прием документов от граждан.
Госуслуги в управлениях социальной защиты предоставляются по следующему графику: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:18). Среда — неприемный день.
По средам сотрудниками управлений соцзащиты осуществляется прием социальных работников, а также обработка документов по всем социальным выплатам (детским пособиям, компенсациям, субсидиям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, доплатам к пенсиям и пособиям), представленных МФЦ и гражданами, запрошенных и полученных в порядке межведомственного взаимодействия для получения социальных выплат.
Также помимо увеличения времени для приема граждан введены дополнительно следующие телефоны "горячей линии":
- Октябрьский район — 334-56-78; 335-56-06;
- Самарский район — 333-68-85; 333-34-82;
- Ленинский район — 336-31-00; 336-14-97;
- Железнодорожный район — 264-16-46; 264-16-41;
- Куйбышевский район — 330-15-25; 264-09-90;
- Советский район — 992-73-74; 995-76-70; 995-59-96; 228-46-11;
- Кировский район — 992-21-36; 995-4083; 995-61-00;
- Красноглинский район — 957-02-64;
- Промышленный район — 997-09-73; 995-45-79; 995-09-19.
По этим телефонам фиксируются только обращения граждан по вопросам компенсации за ЖКУ. Затем, в течение 1-5 дней, специалисты соцзащиты проверяют правильность и полноту начисления компенсации за ЖКУ и отвечают гражданину по предоставленному контактному телефону.
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