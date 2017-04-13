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Соцподдержка Общество

Органы соцзащиты в Самаре изменили режим работы

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с увеличением спроса на получение государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в управлениях социальной защиты населения г. о. Самара изменен режим их работы — увеличено время на прием документов от граждан.

Госуслуги в управлениях социальной защиты предоставляются по следующему графику: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 8:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:18). Среда — неприемный день.

По средам сотрудниками управлений соцзащиты осуществляется прием социальных работников, а также обработка документов по всем социальным выплатам (детским пособиям, компенсациям, субсидиям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, доплатам к пенсиям и пособиям), представленных МФЦ и гражданами, запрошенных и полученных в порядке межведомственного взаимодействия для получения социальных выплат.

Также помимо увеличения времени для приема граждан введены дополнительно следующие телефоны "горячей линии":

  • Октябрьский  район  — 334-56-78; 335-56-06;
  • Самарский район  — 333-68-85; 333-34-82;
  • Ленинский район — 336-31-00; 336-14-97;
  • Железнодорожный район — 264-16-46; 264-16-41;
  • Куйбышевский район — 330-15-25;   264-09-90;
  • Советский район — 992-73-74;  995-76-70;  995-59-96;  228-46-11;
  • Кировский район — 992-21-36;  995-4083;  995-61-00;
  • Красноглинский район — 957-02-64;
  • Промышленный район — 997-09-73;  995-45-79;  995-09-19.

По этим телефонам фиксируются только обращения граждан по вопросам компенсации за ЖКУ. Затем, в течение 1-5 дней, специалисты соцзащиты проверяют правильность и полноту начисления компенсации за ЖКУ и отвечают гражданину по предоставленному контактному телефону.

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