Виталий Мешков не будет обслуживать игры РФПЛ после судейства на матче "Крылья Советов" - "Амкар"

В среду, 12 апреля, распоряжением ДСИ, подписанным председателем департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андреем Будогосским, судья Виталий Мешков был переведен из категории "Про" в категорию "А" "в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства" матча 22-го тура чемпионата страны между самарскими "Крыльями Советов" и пермским "Амкаром" (2:2), сообщает tass.ru.

Как пояснил Будогосский, решение связано, прежде всего, с двумя моментами, в которых Мешков не назначил 11-метровые удары. "Есть два эпизода с неназначением пенальти. Причем один, на мой взгляд, совсем в простой ситуации. Второй эпизод более сложный, его можно было увидеть только за линией ворот", — пояснил он.

"Судейство Мешкова в матче "Крылья Советов" — "Амкар" не выдерживает никакой критики, это не соответствует эмблеме ФИФА, которую он носит на груди, тем более, это не первая его серьезная ошибка, — отметил собеседник ТАСС. — Пусть доказывает в первом дивизионе, что может вернуться в РФПЛ. В текущем сезоне он работать в РФПЛ не будет, а на будущий посмотрим, заслуживает ли он носить эмблему ФИФА или мы его заменим. Потому что, если человек допускает такие вещи в чемпионате России, возникает вопрос, как он работает на международной арене".

"Он будет работать в первом дивизионе. Будут ошибки там — будет понижение дальше", — добавил председатель ДСИ.

Будогосский подчеркнул беспристрастность данного решения. "Я принимаю решение не потому, что кто-то из руководителей команд выступил против судьи, мы руководствуемся нашими нормативными документами. Оценка Мешкова очень низкая, а по нашим документам, если оценка ниже требуемого, мы имеем право и обязаны перевести судью на другой уровень работы. У нас нет никаких приоритетов ни по одному человеку — все 20 человек, которые были в списке (судей высшей категории. — Прим. ТАСС), едины по отношению к тем правовым документам, по которым мы работаем", — сказал он.