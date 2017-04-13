16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виталий Мешков не будет обслуживать игры РФПЛ после судейства на матче "Крылья Советов" - "Амкар" Группа "Ленинград" выступит на Дне рождения "Крыльев Советов" Матч "Крыльев Советов" с "Анжи" рассудит Алексей Николаев После игры с "Амкаром" "Крылья" заплатят 80 тыс. руб. штрафа и останутся без тренера в следующем матче "Крылья Советов" сыграли вничью с "Амкаром", пропустив спорный пенальти

Футбол Спорт

Виталий Мешков не будет обслуживать игры РФПЛ после судейства на матче "Крылья Советов" - "Амкар"

МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 31
Версия для печати

В среду, 12 апреля, распоряжением ДСИ, подписанным председателем департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андреем Будогосским, судья Виталий Мешков был переведен из категории "Про" в категорию "А" "в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства" матча 22-го тура чемпионата страны между самарскими "Крыльями Советов" и пермским "Амкаром" (2:2), сообщает tass.ru.

Как пояснил Будогосский, решение связано, прежде всего, с двумя моментами, в которых Мешков не назначил 11-метровые удары. "Есть два эпизода с неназначением пенальти. Причем один, на мой взгляд, совсем в простой ситуации. Второй эпизод более сложный, его можно было увидеть только за линией ворот", — пояснил он.

"Судейство Мешкова в матче "Крылья Советов" — "Амкар" не выдерживает никакой критики, это не соответствует эмблеме ФИФА, которую он носит на груди, тем более, это не первая его серьезная ошибка, — отметил собеседник ТАСС. — Пусть доказывает в первом дивизионе, что может вернуться в РФПЛ. В текущем сезоне он работать в РФПЛ не будет, а на будущий посмотрим, заслуживает ли он носить эмблему ФИФА или мы его заменим. Потому что, если человек допускает такие вещи в чемпионате России, возникает вопрос, как он работает на международной арене".

"Он будет работать в первом дивизионе. Будут ошибки там — будет понижение дальше", — добавил председатель ДСИ.

Будогосский подчеркнул беспристрастность данного решения. "Я принимаю решение не потому, что кто-то из руководителей команд выступил против судьи, мы руководствуемся нашими нормативными документами. Оценка Мешкова очень низкая, а по нашим документам, если оценка ниже требуемого, мы имеем право и обязаны перевести судью на другой уровень работы. У нас нет никаких приоритетов ни по одному человеку — все 20 человек, которые были в списке (судей высшей категории. — Прим. ТАСС), едины по отношению к тем правовым документам, по которым мы работаем", — сказал он.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Аристарх Андреев 15 марта 2017 12:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Александр Иванов 06 февраля 2017 12:11 С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

Какой-нить ответ

Фото на сайте

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

Безголевая ничья 19 марта

Безголевая ничья 19 марта

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30