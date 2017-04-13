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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Экс-гендиректор "Самаранефтегаза" Владимир Ножин возглавил "Гипровостокнефть"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Владимир Ножин возглавил один из крупнейших российских проектных институтов нефтяной промышленности — АО "Гипровостокнефть" ("ГПВН"), пишет "Самарское обозрение".

Новый руководитель института широко известен в регионе и за его пределами. Ножин с 2007-го по 2011 г. возглавлял крупнейшее предприятие самарского рынка нефтедобычи — АО "Самаранефтегаз". В 2013 г. он занял один из ключевых постов в структуре "Зарубежнефти".

Владимир Ножин подтвердил "СО" факт своего назначения, объяснив его сложной ситуацией на рынке. "Не секрет, что нефтяная отрасль переживает не лучшие дни. Это сказывается и на рынке проектных услуг. Каждая крупная нефтяная компания, как правило, владеет собственными институтами и, пытаясь оптимизировать затраты, размещает заказы у себя. Сейчас моя основная задача — оптимизировать работу "Гипровостокнефти", загрузить проектный институт заказами и вывести его на новые, в том числе зарубежные рынки", — сообщил Ножин.

Ножин также отметил, что бывший директор института Андрей Медников остается работать в "Гипровостокнефти" в должности первого заместителя генерального директора.

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Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

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