Экс-гендиректор "Самаранефтегаза" Владимир Ножин возглавил "Гипровостокнефть"

Бывший генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Владимир Ножин возглавил один из крупнейших российских проектных институтов нефтяной промышленности — АО "Гипровостокнефть" ("ГПВН"), пишет "Самарское обозрение".

Новый руководитель института широко известен в регионе и за его пределами. Ножин с 2007-го по 2011 г. возглавлял крупнейшее предприятие самарского рынка нефтедобычи — АО "Самаранефтегаз". В 2013 г. он занял один из ключевых постов в структуре "Зарубежнефти".

Владимир Ножин подтвердил "СО" факт своего назначения, объяснив его сложной ситуацией на рынке. "Не секрет, что нефтяная отрасль переживает не лучшие дни. Это сказывается и на рынке проектных услуг. Каждая крупная нефтяная компания, как правило, владеет собственными институтами и, пытаясь оптимизировать затраты, размещает заказы у себя. Сейчас моя основная задача — оптимизировать работу "Гипровостокнефти", загрузить проектный институт заказами и вывести его на новые, в том числе зарубежные рынки", — сообщил Ножин.

Ножин также отметил, что бывший директор института Андрей Медников остается работать в "Гипровостокнефти" в должности первого заместителя генерального директора.