В Самарской области упразднен отдел рыбнадзора, подведомственный Средневолжскому ТУ Росрыболовства, а его бессменный начальник Владимир Кадушников стал простым госинспектором, сообщает "Самарское обозрение".

В ведении Средневолжского территориального управления Росрыболовства находится 13 регионов, включая Самарскую область, и в каждом из них действуют собственные отделы государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, непосредственно подчиненные ТУ.

В феврале Самару посетил глава ФАР Илья Шестаков, который не только поучаствовал в церемонии открытия рыбоводного завода по воспроизводству стерляди и щуки, но и выслушал жалобы самарских рыбаков. В частности — председателя правления общественной организации "Рыбаки Самарской области" Сергея Карпова, который сделал целый доклад "О проблемах Волги", заявив в нем, что в регионе "организованное браконьерство, как правило, существует под покровительством контролирующих органов". А в беседе с "СО" обвинил в этом Владимира Кадушникова практически открытым текстом.

Оргвыводы со стороны ФАР и в самом деле последовали. Уже в марте отдел рыбнадзора по Самарской области как относительно самостоятельный орган был упразднен и объединен с отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны в структуре Средневолжского ТУ. Объединенный отдел возглавил Александр Самойлов, а Владимира Кадушникова разжаловали до рядового госинспектора.

Пертурбации произошли накануне ввода нерестового запрета, который касается не только рыболовов-любителей, но и предприятий промышленного рыболовства. С 15 апреля по 15 июня единственным разрешенным способом становится ловля на одну поплавочную или донную удочку и только с берега вне мест нереста. Как правило, это для инспекторов рыбоохраны самая активная пора — в два нерестовых месяца может фиксироваться до 70% нарушений.

По словам Сергея Карпова, за все, что творится на воде в Самарской области, теперь будет отвечать непосредственно Средневолжское территориальное управление, тогда как до сих пор начальник отдела рыбнадзора "творил, что хотел".

Между тем сопредседатель Международного социально-экологического союза Сергей Симак полагает, что с упразднением самарской рыбинспекции принципиально ничего не изменится. "Я бы говорил о системном параличе работы всей рыбоохраны. Это связано в целом с отношением государства к этой отрасли, — считает Симак. — Зарплаты у инспекторов рыбоохраны буквально нищенские, впрочем, как и у инспекторов других природоохранных структур. Это приводит к тому, что работать в этой сфере могут либо подвижники, которых всегда мало, либо люди, которые заранее знают, что идут брать взятки. Конечно, огульно обвинять людей в том, что они потенциальные коррупционеры, неправильно и глупо, но нельзя ждать, чтобы люди, поставленные в такие унизительные условия, рано или поздно не начали реализовывать совсем не те цели, которые декларируются их службой".