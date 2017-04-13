В СОУНБ покажут фильм Ингмара Бергмана "Осенняя соната"

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 15 апреля в 16:00 в рамках кинолектория "Шедевры мирового кино" состоится показ и обсуждение фильма Ингмара Бергмана "Осенняя соната" (Швеция, Великобритания, 1978), сообщила пресс-служба СОУНБ.
Киновед Михаил Куперберг познакомит участников с творчеством шведского режиссера театра и кино, сценариста, писателя Ингмара Бергмана, шведской и американской актрисы Ингрид Бергман и норвежской актрисы Лив Ульман.
"Осенняя соната" — художественный фильм Ингмара Бергмана, снятый в Норвегии. В своей книге "Картины" Бергман писал: "Я хочу сделать фильм о матери-дочери, дочери-матери, и на эти две роли я должен взять Ингрид Бергман и Лив Ульман — их, и только их…".
В своем фильме Бергман исследует тему взаимного непонимания родных.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?