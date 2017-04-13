В СОУНБ покажут фильм Ингмара Бергмана "Осенняя соната"

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 15 апреля в 16:00 в рамках кинолектория "Шедевры мирового кино" состоится показ и обсуждение фильма Ингмара Бергмана "Осенняя соната" (Швеция, Великобритания, 1978), сообщила пресс-служба СОУНБ.

Киновед Михаил Куперберг познакомит участников с творчеством шведского режиссера театра и кино, сценариста, писателя Ингмара Бергмана, шведской и американской актрисы Ингрид Бергман и норвежской актрисы Лив Ульман.

"Осенняя соната" — художественный фильм Ингмара Бергмана, снятый в Норвегии. В своей книге "Картины" Бергман писал: "Я хочу сделать фильм о матери-дочери, дочери-матери, и на эти две роли я должен взять Ингрид Бергман и Лив Ульман — их, и только их…".

В своем фильме Бергман исследует тему взаимного непонимания родных.