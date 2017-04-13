16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартовал набор участников "Инклюзивного городка" на форум "iВолга-2017" Максим Гнатюк: "Молодежи не по пути с экстремизмом" В Самаре отметят трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Стартовала регистрация на молодежный форум ПФО "iВолга-2017" 18 марта в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Молодежная политика Общество

Начался прием заявок на конкурс "Студент года-2017"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 13
Версия для печати

В четверг, 13 апреля, в Самаре состоится рабочее совещание, посвященное областному конкурсу по присуждению премии в сфере развития профессионального образования "Студент года-2017".

На встрече исполнительная дирекция конкурса — Самарский Дом молодежи и представители образовательных организаций обсудят план реализации конкурса и подготовку студентов к участию в нем.

"Студент года" пройдет в шестой раз. За это время были сформированы определенные рекомендации по составлению портфолио, о которых расскажут представителям учебных заведений. Кроме того, немало внимания уделят относительно новому очному этапу конкурса, в котором студентам предстоит рассказать о своих достижениях членам жюри лично.

Подать заявку на участие можно до 12 мая. Для этого студентам необходимо собрать портфолио своих достижений, принести его в Самарский Дом молодежи и отправить электронный вариант на почту studentgoda63@gmail.com.

Стать участником могут студенты ссузов и вузов, студенческих организаций и объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже есть достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности.

Оценивать участников будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители различных сфер жизни региона — деятели творческой и научной отрасли, лидеры сферы образования и представители органов власти.

В этом году студенты смогут побороться за победу в 12 номинациях: "Гран-при "Студент года 2017"; "Студенческая творческая личность года"; "Студенческий творческий коллектив года"; "Спортсмен года"; "Спортивная команда года"; "Журналист года"; "Студенческое СМИ года"; "Доброволец года"; "Студенческий лидер вуза"; "Интеллект года"; "Студенческий лидер ссуза" и "Молодой профессионал года".

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 11:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

Волонтеры представили свои программы к ЧМ-2018

Волонтеры представили свои программы к ЧМ-2018

Жигулевская ГЭС поддержала креативную молодежь Жигулевска

Жигулевская ГЭС поддержала креативную молодежь Жигулевска

Воспитанники детдомов региона приняли участие в окружной спартакиаде ПФО "Спортивный Олимп Приволжья"

Воспитанники детдомов региона приняли участие в окружной спартакиаде ПФО "Спортивный Олимп Приволжья"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30