Начался прием заявок на конкурс "Студент года-2017"

В четверг, 13 апреля, в Самаре состоится рабочее совещание, посвященное областному конкурсу по присуждению премии в сфере развития профессионального образования "Студент года-2017".
На встрече исполнительная дирекция конкурса — Самарский Дом молодежи и представители образовательных организаций обсудят план реализации конкурса и подготовку студентов к участию в нем.
"Студент года" пройдет в шестой раз. За это время были сформированы определенные рекомендации по составлению портфолио, о которых расскажут представителям учебных заведений. Кроме того, немало внимания уделят относительно новому очному этапу конкурса, в котором студентам предстоит рассказать о своих достижениях членам жюри лично.
Подать заявку на участие можно до 12 мая. Для этого студентам необходимо собрать портфолио своих достижений, принести его в Самарский Дом молодежи и отправить электронный вариант на почту studentgoda63@gmail.com.
Стать участником могут студенты ссузов и вузов, студенческих организаций и объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже есть достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности.
Оценивать участников будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители различных сфер жизни региона — деятели творческой и научной отрасли, лидеры сферы образования и представители органов власти.
В этом году студенты смогут побороться за победу в 12 номинациях: "Гран-при "Студент года 2017"; "Студенческая творческая личность года"; "Студенческий творческий коллектив года"; "Спортсмен года"; "Спортивная команда года"; "Журналист года"; "Студенческое СМИ года"; "Доброволец года"; "Студенческий лидер вуза"; "Интеллект года"; "Студенческий лидер ссуза" и "Молодой профессионал года".