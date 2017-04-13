Начался прием заявок на конкурс "Студент года-2017"

В четверг, 13 апреля, в Самаре состоится рабочее совещание, посвященное областному конкурсу по присуждению премии в сфере развития профессионального образования "Студент года-2017".

На встрече исполнительная дирекция конкурса — Самарский Дом молодежи и представители образовательных организаций обсудят план реализации конкурса и подготовку студентов к участию в нем.

"Студент года" пройдет в шестой раз. За это время были сформированы определенные рекомендации по составлению портфолио, о которых расскажут представителям учебных заведений. Кроме того, немало внимания уделят относительно новому очному этапу конкурса, в котором студентам предстоит рассказать о своих достижениях членам жюри лично.

Подать заявку на участие можно до 12 мая. Для этого студентам необходимо собрать портфолио своих достижений, принести его в Самарский Дом молодежи и отправить электронный вариант на почту studentgoda63@gmail.com.

Стать участником могут студенты ссузов и вузов, студенческих организаций и объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже есть достижения в различных областях научной, общественной, профессиональной деятельности.

Оценивать участников будет профессиональное жюри, в состав которого войдут представители различных сфер жизни региона — деятели творческой и научной отрасли, лидеры сферы образования и представители органов власти.