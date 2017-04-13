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Муниципалитеты Власть и политика

Председатель Думы Тольятти принял участие в работе ДНД

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Микель патрулировал улицы Центрального района вместе с нарядом добровольной народной дружины и начальником Управления МВД по городу Тольятти Хейруллой Ахмедхановым.

С наступлением весеннего тепла на улицах Тольятти возобновились совместные дежурства полиции и неравнодушных граждан по охране общественного порядка. Депутаты городского парламента традиционно принимают участие в работе ДНД. В одно из первых дежурств весенне-летнего сезона по центральным улицам города отправился председатель Думы Дмитрий Микель.

Патрулирование улиц начинается с подробного инструктажа в отделе полиции. Начальник тольяттинской полиции, полковник Хейрулла Ахмедханов объяснил дружинникам их основные задачи: "Ни одно обращение не должно остаться безответным. Первоочередная задача патрулей — профилактика правонарушений и преступлений. Несение службы патрулями осуществляется во взаимодействии друг с другом и, при необходимости, с привлечением сотрудников наружных служб полиции".

В составе патруля ДНД председатель городской Думы и начальник полиции города проинспектировали несколько торговых точек, общались с горожанами, интересовались, какие у них есть вопросы или жалобы в плане обеспечения охраны общественного порядка. В ходе несения службы в одном из магазинов был выявлен факт нарушения правил оборота алкогольной продукции. Реализация пива в одной из торговых точек на улице Горького производилась с нарушением действующих норм законодательства. Полицейские подробно разъяснили депутатам и продавцу правила оборота алкогольной продукции, санкции статьи, предусмотренные административным кодексом, а также условия, при которых за незаконную реализацию алкоголя наступает уголовная ответственность. Были составлены административные протоколы, а вся алкогольная продукция изъята из оборота.

Подводя итоги работы в составе ДНД, Дмитрий Микель отметил: "Участие тольяттинских депутатов в качестве добровольцев в охране общественного порядка не случайно. Одним из направлений нашей деятельности является создание условий для работы добровольных формирований населения по охране общественного порядка. В связи с этим возникает необходимость в популяризации народных дружин и привлечению жителей к  данной работе. Народные избранники приняли решение о личном участии в обеспечении охраны общественного порядка на безвозмездной основе, с целью привлечения к данной работе граждан с активной жизненной позицией".

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