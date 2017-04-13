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Власть и политика

Экс-глава департамента потребрынка Самары Вадим Кирпичников занял аналогичную должность в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-заместитель главы Самары Вадим Кирпичников назначен начальником Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, сообщает fedpress.ru. В четверг, 13 апреля, врио губернатора Дмитрий Овсянников на заседании представил его городскому правительству.

"С сегодняшнего дня к работе приступает Вадим Кирпичников на должности начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования. Он ранее был первым заместителем мэра города Тольятти, последняя должность — заместитель мэра и начальник потребительского рынка Самары. Опыт есть, мы уже проговорили объем работы: по ценам — продолжим ту линию, которую обсуждали на встрече с торговыми сетями", — сказал Овсянников.

В комментарии "ФедералПресс" Кирпичников сообщил, что намерен сконцентрировать работу по трем направлениям.

"Предварительно я оценил ситуацию, насколько это было возможно сделать, территориально находясь не в Севастополе. К работе уже приступил, на раскачку времени нет. Буду заниматься задачами, которые обозначил мне Дмитрий Владимирович: в основном это проблемы ценообразования, второе — критерии доступности продуктов питания в сетях, третье — нестационарные торговые объекты", — сказал Кирпичников.

Напомним, 13 апреля 2015 г. Владимир Кирпичников был уволен из мэрии Самары в связи с принятием решения о прекращении трудового договора.  Должность руководителя департамента потребительского рынка и услуг он занимал с 2012 года.

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