Трассу Богатое — Оренбург перекрыли из-за трех найденных гранат

В четверг, 13 апреля, в 9:20, в дежурную часть МО МВД России "Богатовский" поступило сообщение об обнаружении трех похожих на гранаты предметов на обочине дороги Богатое — Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи ППС и ГИБДД, а также специалисты — взрывотехники. Полицейские оцепили район и приостановили движение по трассе.

Областное ГУ МВД сообщает, что угрозы для гражданского населения нет.