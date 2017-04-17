"Сименс Финанс" продолжает модернизацию НПЗ в Самарской области

Новое оборудование уже в 2017 году повысит мощности ГК "ПетРоНефть".

Лизинговая компания продолжает сотрудничество с "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (ГК "ПетРоНефть") по строительству и оснащению НПЗ. В настоящее время предприятие работает над возведением второй очереди комплекса, запуск которой намечен на конец 2017, и позволит увеличить объем производства до 2 млн т/год.

После шести успешно реализованных проектов, руководство НПЗ обратилось в "Сименс Финанс" в целях покупки в лизинг аналитической системы управления (АСУТП) для технологической площадки "Блок оборотного водоснабжения" (2016 г. в., пр-во Siemens) стоимостью в 5,5 млн руб. Новейшее оборудование предназначено для управления водоснабжением установки ЭЛОУ-АВТ 1,5 (вторая очередь НПЗ). С её помощью перегонка будет осуществляться под вакуумом, что повысит глубину переработки и в результате позволит получать более чистый продукт — вакуумный газойль. Совокупная мощность переработки первой и второй очередей НПЗ составит 3-3,5 млн тонн в год. Практически одновременно был дан и старт проекта по поставке на НПЗ щитового оборудования Siemens стоимостью свыше 37 млн руб. Оно будет участвовать в распределении приема сырья и в отгрузках на участке товарной насосной станции темных нефтепродуктов.

В "Сименс Финанс" уточняют, что поставщиками по данным проектам стали бизнес-интеграторы SIEMENS, которые участвовали в реализации первых шести лизинговых сделок компании с ГК "ПетРоНефть". Это помогло оптимизировать структуру договоров и поставку оборудования. Понимание специфики промышленных производств и международные стандарты работы позволяют "Сименс Финанс" инвестировать не только в традиционный сектор МСБ, но и в достаточно капиталоемкие и технически сложные проекты, а также успешно поддерживать их реализацию и с технической, и с финансовой стороны.

"В рамках первых же сделок по лизингу оборудования Siemens, "Сименс Финанс" предоставили условия, которые были существенно выгоднее среднерыночных и позволили нам, помимо стандартных преимуществ лизинга, получить дополнительную экономию. Проекты были реализованы в сжатые сроки и помогли оперативно обеспечить высокие стандарты безопасности и экологичность работы. У нас не осталось никаких сомнений в выборе лизингодателя для следующих крупных приобретений — Siemens предоставляет нам решение "под ключ", что в перспективе поможет выпускать продукцию, отвечающую европейским классам 3, 4 и 5, — Роман Ружечко, генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ".

Представительство "Сименс Финанс" в Самаре:

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