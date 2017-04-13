СКС напоминает дачникам о необходимости разрешений для подключения временных водопроводов

Официальный сезон полива в Самарской области начинается в 2017 г. с 1 мая, сообщила пресс-служба "Самарских коммунальных систем".

Для того чтобы водой можно было пользоваться на законных основаниях, дачникам необходимо оформить разрешение на подключение временных водопроводных устройств к системе городского централизованного водоснабжения.

В случае самовольного подключения, без официального разрешения СКС, потребитель будет считаться незаконно подключившимся. Оплата за такие действия в несколько раз превышает оплату за воду, потребленную по всем правилам.

Для оформления разрешения необходимо обратиться в СКС (ул. Луначарского, 56, каб.20). При себе необходимо иметь: разрешение 2016 г. (или смета 2016 г.), копию паспорта, при отсутствии л/счета – копию свидетельства на землю. Вопросы можно задать по телефону 336-24-14.