СКС напоминает дачникам о необходимости разрешений для подключения временных водопроводов

Официальный сезон полива в Самарской области начинается в 2017 г. с 1 мая, сообщила пресс-служба "Самарских коммунальных систем".
Для того чтобы водой можно было пользоваться на законных основаниях, дачникам необходимо оформить разрешение на подключение временных водопроводных устройств к системе городского централизованного водоснабжения.
В случае самовольного подключения, без официального разрешения СКС, потребитель будет считаться незаконно подключившимся. Оплата за такие действия в несколько раз превышает оплату за воду, потребленную по всем правилам.
Для оформления разрешения необходимо обратиться в СКС (ул. Луначарского, 56, каб.20). При себе необходимо иметь: разрешение 2016 г. (или смета 2016 г.), копию паспорта, при отсутствии л/счета – копию свидетельства на землю. Вопросы можно задать по телефону 336-24-14.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(