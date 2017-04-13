Грабитель отобрал у двух молодых самарчанок бижутерию и 100 рублей

Самарские полицейские 12 апреля по горячим следам задержали 34-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на двух девушек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Жительницы города 23 и 20 лет сообщили правоохранителям, что ночью того же дня у дома на ул. Ташкентской на них напал мужчина и, угрожая ножом, похитил бижутерию и 100 рублей.

Предполагаемого преступника полицейские обнаружили недалеко от места происшествия. У него изъяли нож. Также стражи порядка установили местонахождение похищенной бижутерии, которую мужчина сдал в ломбард. 100 руб., взятые у потерпевших, он не успел потратить.

В отношении мужчины, ранее судимого за кражу, возбудили уголовное дело по статье "Разбой".