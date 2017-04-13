Ветераны смогут бесплатно совершить авиаперелет из Симферополя в Самару

В преддверии празднования Дня Победы авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставляет для участников Великой Отечественной Войны бесплатные билеты на свои рейсы по России, в частности — из Симферополя в Самару.

С 17 апреля 2017 года авиабилеты со 100% скидкой смогут приобрести участники и инвалиды ВОВ 1, 2 и 3 групп, а их сопровождающие — со скидкой в 90% от тарифа эконом класса, сообщается на сайте авиакомпании.

Перелеты можно будет осуществить в период с 3 по 12 мая 2017 года.