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Общество

Ветераны смогут бесплатно совершить авиаперелет из Симферополя в Самару

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии празднования Дня Победы авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставляет для участников Великой Отечественной Войны бесплатные билеты на свои рейсы по России, в частности — из Симферополя в Самару.

С 17 апреля 2017 года авиабилеты со 100% скидкой смогут приобрести участники и инвалиды ВОВ 1, 2 и 3 групп, а их сопровождающие — со скидкой в 90% от тарифа эконом класса, сообщается на сайте авиакомпании.

Перелеты можно будет осуществить в период с 3 по 12 мая 2017 года.

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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

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Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

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