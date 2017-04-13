Экс-участкового из Самары будут судить за получение взятки от мигранта

В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшего участкового ПДН ПП № 20 ОП № 8 городского У МВД России, обвиняемого в мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 31 октября 2016 г. правоохранитель в служебном кабинете получил от гражданина Узбекистана 6 тыс. руб. за непривлечение его и других иностранцев к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства и правил пребывания в РФ. После получения денег подозреваемого задержали сотрудники ОРЧ СБ регионального ГУ МВД.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Красноглинский районный суд Самары.