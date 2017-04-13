Самарец предстанет перед судом за предложение посредничества во взяточничестве

Следственный отдел по Красноглинскому району Самары областного СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела местного жителя, которого обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 10 февраля 2017 г. он получил от гражданина, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 170 тыс. руб., за что обещал помочь в получении гражданства РФ жителю соседней республики. После передачи денег мужчину задержали.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Красноглинский районный суд Самары.