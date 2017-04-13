В марте число разводов в Самарской области превысило число заключенных браков

В марте 2017 года в регионе было зарегистрировано 1019 актов о заключении брака и 1347 актов о расторжении брака. Такую статистику опубликовало управление ЗАГС Самарской области.

Также в губернии за март зарегистрировали 3042 акта о рождении и 3842 акта о смерти, 437 - об установлении отцовства, 28 — об усыновлении и 155 — о перемене имени.