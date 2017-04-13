Футбольное поле стадиона "Самара Арена" прошьют полимерными нитями

Устройством футбольного поля на строящемся стадионе будет заниматься компания "СИС РУС", сообщает департамент информполитики администрации губернатора. На счету компании свыше 250 полей, в том числе на стадионах "Лужники" и "Открытие Арена" (ФК "Спартак"), где пройдут матчи ЧМ-2018.
Футбольное поле стадиона "Самара Арена" сформируют инновационным методом укрепления газона: после посева и врастания газона на специально привезенной технике будет выполнена прошивка всего покрытия поля полимерными нитями.
Такое поле называется гибридным. Оно отвечает всем требованиям FIFA и позволит не только улучшить внешний вид газона, но и повысить износостойкость и долговечность газона. Чтобы прошить весь газон, требуется неделя.
В департаменте отмечают, что оборудование для инсталляции искусственных волокон работает на электричестве — это позволит избежать на газоне бензиновых пятен.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.