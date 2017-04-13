Футбольное поле стадиона "Самара Арена" прошьют полимерными нитями

Устройством футбольного поля на строящемся стадионе будет заниматься компания "СИС РУС", сообщает департамент информполитики администрации губернатора. На счету компании свыше 250 полей, в том числе на стадионах "Лужники" и "Открытие Арена" (ФК "Спартак"), где пройдут матчи ЧМ-2018.

Футбольное поле стадиона "Самара Арена" сформируют инновационным методом укрепления газона: после посева и врастания газона на специально привезенной технике будет выполнена прошивка всего покрытия поля полимерными нитями.

Такое поле называется гибридным. Оно отвечает всем требованиям FIFA и позволит не только улучшить внешний вид газона, но и повысить износостойкость и долговечность газона. Чтобы прошить весь газон, требуется неделя.

В департаменте отмечают, что оборудование для инсталляции искусственных волокон работает на электричестве — это позволит избежать на газоне бензиновых пятен.